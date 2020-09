Babiš zvedne obočí a epidemiologové ho poslechnou. I proto rapidně přibylo nakažených, říká pro EZ Flegr

Nečekal, že číslo nakažených už nyní vyletí tak strmě vzhůru. Evoluční biolog Jaroslav Flegr tvrdí, že za zvýšeným počtem nemocných covidem-19 je kromě zahájení školní docházky i jiný faktor. „Zatím jej neumím pojmenovat. Současný stav ale může znamenat, že se naše ekonomika zastaví klidně o měsíc dříve, než jsem čekal,“ predikuje profesor, který přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Flegr je přesvědčený, že se opravdu blíží doba, kdy se ekonomika v zemi zastaví. „A nebude nutné ji vypínat, jako se to stalo na jaře. Prostě se stopne sama, a to tím, že nakažení lidé nebudou schopni chodit do práce a vykonávat ji,“ je přesvědčený vědec.

Podle parazitologa bude nyní nárůst vysoký. „A to zvláště tehdy, když naše instituce budou strkat hlavu do písku a v ideálním případě se připravovat se na něco, co tady bylo před měsícem,“ má jasno Flegr, podle něhož se chystaná restriktivní opatření budou blížit těm, jaká panovala v zemi letos na jaře. „Ale je klidně možné, že to bude neřízené, protože jestli si politici budou naivně myslet, že lidé začnou umírat až po volbách a do té doby se budou tvářit, že je všechno v pořádku, tak pak si to všichni šeredně odskáčeme.“

Odborník na evoluční parazitologii míní, že nyní se počet nakažených bude držet kolem dvou tisíc nakažených za den. „Ale to jen pro to, že se budou lidé testovat méně, než by bylo potřeba. Už nyní, jak se změnila pravidla v trasování a v délce karantény, tak tím se bude uměle snižovat počet nakažených. Ovšem tím, jak se díky těmto uvolňujícím opatřením sníží tlak na virus, tak vlastní epidemie poroste ve skutečnosti dál a ještě rychleji. Pouze my to nebudeme registrovat a ani o tom vědět,“ varuje.

Jaroslav Flegr by byl pro, aby firmy umožnily svým zaměstnancům v maximální míře pracovat z domova. „Společnosti by se měly snažit uchránit od nákazy své zaměstnance, aby díky nim zase neonemocněli jejich bližní či úplně cizí lidé. Pokud mohou nadřízení v instituci, v níž pracuji, třeba zařídit bezkontaktní otevírání dveří, bezkontaktní dávkování desinfekčního gelu u vchodu a měření teploty, tak to mají co nejrychleji udělat,“ říká. Expert, který se proslavil hlavně výzkumem parazita Toxoplasma gondii a souvisejícího onemocnění toxoplazmóza v rozhovoru apeluje na lidi, aby zbytečně nechodili ven a nestýkali se s cizími lidmi v uzavřených místnostech. „Prostě si musí každý z nás položit vždy ráno otázku, co může udělat on pro to, aby ochránil ostatní, včetně úplně neznámých lidí. Je totiž nutné si přiznat, že na naše instituce, jak je vidět, nemůžeme spoléhat. Každý za sebe se musí snažit a udělat maximum proto, abychom tuto epidemii zastavili i ze těchto nepříznivých politických podmínek,“ apeluje.

POLITICI SI MYSLÍ, ŽE LIDÉ ZAČNOU UMÍRAT AŽ PO VOLBÁCH

Pane profesore Flegře, co říkáte rekordnímu úternímu přírůstku nakažených covidem-19, který poprvé od koronavirové pandemie přesáhl počet tisíce nemocných za den? Konkrétní číslo je 1164. Předpokládal jste, že tisícová hranice padne už v úvodu září a bude o tolik překročena?

Předminulou sobotu jsem napsal, že statistika může tento pátek vyletět skokově nad tisíc. Jenže zmíněný nárůst je mnohem rychlejší, než jsem čekal. Zřejmě kromě startu nového školního roku se do počtu nakažených promítlo i něco dalšího.

A co si máme představit pod pojmem „něco dalšího“, jak říkáte?

Vůbec netuším, co by to mohlo být. Každopádně současná situace dosti zamíchala s mými původními předpověďmi. Vzhledem k tomu, že nárůst jakékoli epidemie mívá exponenciální charakter, tak těch pár dnů, o které onen skok nastal dříve, může být strašně důležitých. Může to znamenat, že se naše ekonomika zastaví klidně o měsíc dříve, než jsem čekal. Nárůst bude nyní opravdu velký, zvláště když naše instituce a odpovědní činitelé budou dál strkat hlavu do písku a připravovat se v lepším případě na něco, co tady bylo před měsícem.

Vy jste nedávno na svém blogu napsal, že se v souvislosti s koronavirem máme připravit na drastická opatření. Jaké restrikce jste konkrétně měl na mysli?

Budou se blížit těm, jaké jsme tady měli v březnu. Přičemž samozřejmě ona opatření nebudou úplně stejná. Ale je klidně možné, že to bude neřízené, protože jestli si politici budou dál naivně myslet, že lidé začnou umírat až po volbách a do té doby se budou tvářit, že je všechno v pořádku, tak pak to bude mít za následek, že si ekonomika klekne sama, stejně jako zkolabovala v Brazílii a v podobných zemích.

Takže naznačujete, že nebude ani nutné ekonomiku takzvaně vypínat, jako tomu bylo na jaře?

Přesně tak. Ona se totiž zastaví sama, a to tím, že nakažení lidé nebudou schopni, nebo ochotni chodit do práce.

Při našem rozhovoru působíte velice roztrpčeně, a tak předpokládám, že vás nynější situace nemile zaskočila, až šokovala…

Ano, je to tak. Moje pocity jste vystihl úplně přesně. Jsem zklamaný, protože jsem si prostě myslel, že máme v Česku nějaké odpovědné instituce a že se naši epidemiologové a úředníci nenechají zastrašit politiky. Že je nebudou poslouchat na slovo, nebo dokonce předem odhadovat, co by oni chtěli slyšet. Zkrátka, že se budou chovat profesionálně. Žil jsem v představě, že epidemiologové a úředníci pracují podle toho, co je skutečně zapotřebí udělat, nikoli na politickou objednávku.

Můžete říci, co konkrétně epidemiologům vytýkáte?

Že na ně stačí zadupat a odvolají například nařízení týkající se nošení roušek ve školách. Stačilo, aby Babiš zvedl obočí a okamžitě udělali to, co premiér chtěl, co mu mohlo přinést politické body. Takže je jasně vidět, že nemáme vůbec žádné obranné mechanismy a je zřetelné, že odborné instituce, ale i nejvyšší úředníci, úplně selhaly.

ZMĚNA V PRAVIDLECH TRASOVÁNÍ ZPŮSOBÍ FALEŠNÝ POKLES

A jak se podle Vás bude celá situace ohledně koronaviru vyvíjet dál? Můžete zapredikovat?

Brzy se počet nakažených začne držet kolem dvou tisíc nakažených za den, a to jen proto, že se budou lidé testovat méně, než by bylo potřeba. Už nyní, jak se změnila pravidla v trasování – tedy vyhledávání možných nakažených – a pravidla karantény, tak se bude uměle snižovat počet nakažených. Ovšem tím, jak se díky těmto uvolňujícím opatřením sníží tlak na virus, tak vlastní epidemie poroste ve skutečnosti dál a ještě rychleji. Jenže my to nebudeme registrovat a ani o tom nebudeme vědět. Je třeba si uvědomit, že dneska je pozitivní asi každý desátý testovaný, velmi brzy to bude každý osmý, pak pátý. Nákaza se rozjede mnohem rychleji.

Jak by se nyní měli lidé podle vás chovat?

Měli by si uvědomit, že když někam v současné době půjdou, mají alespoň dvojnásobně větší pravděpodobnost nákazy, než tomu bylo v březnu, kdy vrcholila restriktivní opatření. A s každým dnem se toto riziko zvyšuje. Měli by tedy udělat vše proto, aby se nenakazili. Tedy dodržovat všechna nařízení a doporučení včetně toho nechodit z domu, pakliže to není nezbytně nutné. A také se fyzicky nestýkat s dalšími lidmi v uzavřených prostorách, pokud to jde.

Doporučil byste tedy firmám, aby zavedly home office, tedy práci z domova na dálku?

Jednoznačně jsem pro. Společnosti by se měly snažit uchránit od nákazy své zaměstnance, aby díky nim zase neonemocněli jejich bližní či úplně cizí lidé. Pokud mohou nadřízení v instituci, v níž pracuji, zařídit bezkontaktní otevírání dveří, bezkontaktní dávkování desinfekčního gelu u vchodu, měření teploty tamtéž, tak to mají okamžitě udělat. Když to lze, tak je vhodné přenastavit klimatizaci v budově či místnosti, aby tam bylo menší horko a tím pádem větší relativní vlhkost. Když je relativní vlhkost pod 40 %, tak virus v aerosolu přetrvává třeba pětkrát déle a šíří se i na větší vzdálenost. A je zbytečné s tím otálet a čekat na nějaké instrukce. Prostě každý by měl přemýšlet, co může udělat on sám pro to, aby ochránil ostatní, včetně úplně neznámých lidí. Je totiž nutné si připustit, že na naše instituce, jak je vidět, nemůžeme spoléhat. Každý za sebe se musí snažit a udělat maximum pro to, abychom tuto epidemii zastavili i za těchto nepříznivých politických podmínek.