Bez nouzového stavu hrozí v ČR druhá vlna epidemie, shodli se experti

Vláda kvůli epidemii například uzavřela státní hranice, školy, obchody, restaurace i další služby, zakázala velké kulturní a sportovní akce, nesmí se scházet ve více než deseti lidech a lidem nakázala nosit zakrytý nos a ústa, což má zabránit šíření viru kapénkami mezi lidmi. Připravila plán, který postupně tato opatření ruší. Původně byl naplánovaný do 8. června, poté byl urychlený do 25. května.

"V těchto opatřeních je, podle našeho odborného názoru, nutné dál pokračovat postupnými kroky dle navrženého plánu. Neprodloužení nouzového stavu by, z hlediska karanténních opatření, řízený návrat do běžného života znemožnilo," uvedla pracovní skupina vedená epidemiologem Rastislavem Maďarem. Urychlení plánu Maďar v médiích kritizoval, vadí mu například dřívější otevření velkých obchodních center.

Dalšími členy pracovní skupiny jsou ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, který má na starosti model předvídající vývoj epidemie, Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová, Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti a předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Zrušení nouzového stavu by podle nich znamenalo zrušení opatření ze dne na den. "Došlo by tím k volnému neřízenému vstupu viru do populace a k uplatnění jeho síly v maximální možné míře. Tím by velmi pravděpodobně došlo i ke zvýšení denního počtu nakažených a rovněž k vyšší obsazenosti nemocničních lůžek akutní péče," uvedli v prohlášení. O tom, že se podařilo zastavit nekontrolované šíření viru, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval už 8. dubna.

Přechod do běžného života je podle členů ministrovy pracovní skupiny třeba dělat krok po kroku. "Zajistit by to mělo rozložení dalších vln uvolňování karantény do následujících týdnů, vždy s odstupem 14 dnů, které nám umožní zhodnocení dopadu vlny předchozí," dodali. Protože je rušení přijatých opatření naplánované do 25. května, považují za žádoucí, aby byl alespoň do toho data prodloužený i nouzový stav.

Nouzový stav také podle nich dává vládě do rukou nástroje, které jí umožňují rychle reagovat. "Vzhledem k relativně dlouhé inkubační době, v rámci které je nakažený sice ještě bez příznaků, ale už infekční, je možnost okamžité reakce naprosto klíčová," píše se dále v prohlášení.

Podle zdravotnických statistiků a epidemiologů Česko šíření koronaviru zatím zvládlo, nyní se má zaměřit na kontrolovaný návrat k normálního životu a nastartování zdravotnictví.

Denní nárůst nových případů se drží šestý den po sobě pod stovkou, přibývají jen desítky nových nakažených. Dosud nejvíce nemocných mělo Česko za jeden den 27. března, a to 373. Nejvyšší denní přírůstek za tento měsíc má 3. duben s 332 novými případy. Případů nákazy bylo v Česku od začátku března zjištěno celkem 7449. S covidem-19 se aktuálně potýká 4384 lidí, z toho v nemocnicích je 359 z nich.