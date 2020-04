Bezdomovci nakažení COVID-19 budou v Praze ve stanech

Pražský krizový štáb dnes doporučil, aby město využilo nedávno zrušené učiliště v Písnici, proti tomu se však postavil starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09) a celý klub Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Dnešní doporučení krizového štábu vyvolalo ostrou reakci Koubka. "Opět se rozhoduje bez ohledu na místní radnici a preferují se nepřizpůsobiví lidé a lidé s násilnými sklony nad zájmy spořádaných občanů. Jaký má smysl uzavřít již několik let dobře fungující noclehárnu pro bezdomovce loď Hermes a nastěhovat tyto lidi do budovy uprostřed písnického sídliště?" uvedl. Klub Spojených sil se usnesl, že se záměrem rovněž nesouhlasí a téma otevře na pondělním koaličním jednání.

To alespoň v původně míněném smyslu nebude nutné, protože úkol od Johnové převzal radní za Spojené síly Hlubuček. Johnová ČTK řekla, že budovu v Písnici navrhnul bezpečnostní odbor magistrátu a jinou možnost na stůl nedostala. Město přitom prostory pro izolaci zajistit musí z vládního nařízení. "Budu moc ráda, když pan náměstek přijde s nějakým lepším řešení," řekla.

Náměstek jiné řešení předložil obratem. "Přijde mi nevhodné, abychom tyto lidi stěhovali do nevhodných magistrátních domů nebo ubytoven," řekl ČTK. Dodal, že již má předběžně vytipované místo, kam by bylo možné umístit mobilní stany a kde by lidé bez domova a vykázaní z domu mohli nemoc přečkat. "Budeme to o víkendu připravovat a v pondělí to potvrdíme na koaličním jednání," uvedl náměstek.

Praha zatím pro bezdomovce zajistila dvě stanová místa na Císařské louce a v Troji a ubytovny na Vackově v Praze 3, v Michli, na Harfě a v Holešovicích. Další kapacity město plánuje otevřít, ve hře je například možnost zřídit denní centrum na strahovském stadionu. Naopak původně zvažovaná možnost nastěhovat lidi bez přístřeší do nevěstince Showpark v Pražské tržnici v Holešovicích z důvodu negativního stanoviska hygieniků padla. Z hygienických důvodů byla uzavřena také loď Hermes. Další ubytovny by se měly otevřít příští týden, město zvažuje využití strahovského stadionu nebo bývalých kasáren v Karlíně, které mu zapůjčil stát.