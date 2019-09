Vyhláška, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, počítá s příjmy veřejného zdravotního pojištění ve výši 350 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil z rezerv zdravotního pojištění přidat na zdravotní péči šest miliard, celkem se tak má jednat o 340 miliard. Peníze ale mají být rozděleny mimo rámec vyhlášky. Kromě toho, že takový postup kritizuje, postrádá štáb na jednotlivých položkách dalších osm miliard.

Pojištění platíme, aby byly peníze na léčení, jak v nemocnicích, tak v domácí péči. Sešli jsme se se zástupci nemocnic, pacientů a odborů. @CSSD vnímá jejich požadavky a budeme v koalici jednat o uvolnění dalších prostředků z pojišťoven. Zdraví je to nejdůležitější! pic.twitter.com/1ICMz7NzPD — Jan Hamáček (@jhamacek) September 19, 2019

Hamáček řekl, že na dnešní schůzce v pražském sídle ČSSD informoval partnery o posledním koaličním jednání. "Teď nás bude čekat další jednání na úrovni koalice. Chceme se sejít znovu, abychom probrali, co je možné," uvedl. Koaliční dohoda je zatím na šesti miliardách, potvrdil. "Požadavky jsou evidentně vyšší v oblasti lůžkové a následné péče," uvedl.

Arnoštová řekla, že lepší by bylo peníze rozdělit prostřednictvím vyhlášky. "Je systémová a řeší věci a segmenty, které lze nějak předvídat," uvedla. Rozdělení peněz nad rámec vyhlášky by podle ní mohlo vést k nesystémovým krokům, podle štábu se tak mohlo dít i na základě politických dohod a peníze by neputovaly tam, kde jsou potřeba. "Ministr má v ruce možnost transparentního přerozdělení, a to je právě přes úhradovou vyhlášku," řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Krizový štáb českého zdravotnictví tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče. "My ta čísla máme spočítaná, chceme jen zaplatit dluhy a to, aby zdravotnictví prosperovalo," uvedla Žitníková.

Štáb čeká na upřesnění termínu schůzky s Babišem, s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) jednání domluvené nemá. "On ty problémy nepřiznává, což se obecně ví," řekla Žitníková.

Dnešní schůzku označila Žitníková za konstruktivní a ocenila, že ČSSD chce situaci znovu řešit na koaliční radě. Představitelé štábu v té souvislosti vyzvali lidi, aby zasílali e-mailem Babišovi a Vojtěchovi své příběhy, jak dlouho čekají na lékařské zákroky a jakými při tom trpí bolestmi. "Aby věděl i ministr, že je problém, ne že my ho vytváříme, ale že je a že ho mají občané," uvedl prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár.