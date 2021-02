Blatného odchod je spekulací, za pomalou vakcinací stojí výroba. Analýzy netajíme, říká Peterová

Její šéf je pod tlakem. Od ministra zdravotnictví Jana Blatného navíc odcházejí odborníci. Minulé úterý například rezignoval na post náměstka pro zdravotní péči Aleksi Šedo a mimo jiné jako důvod uvedl, že ministr s ním téměř nehovořil. Tisková mluvčí Barbora Peterová však tvrdí, že z jejího pohledu nemá ministr s komunikací vůbec žádný problém. „Jako jeho mluvčí jsem s ním v dost čilém kontaktu, ať už osobně během dne anebo prostřednictvím komunikačních sociálních platforem či obyčejných textových zpráv. Často spolu řešíme operativní věci,“ tvrdí Peterová, která několik měsíců mluvila také za první menšinový kabinet Andreje Babiše.

Bývalá redaktorka České televize popírá, že by propagace na vakcinaci proti covid-19 vázla. Kampaň na očkování spustí ministerstvo zdravotnictví podle mluvčí až ve chvíli, kdy bude k dispozici dostatek vakcinační látky. „Poté ji rozjedeme. Zatím propagaci připravujeme. Práci jsme si rozdělili do dvou částí. Ministerstvo zdravotnictví má na starosti nákup mediálního prostoru a Úřad vlády České republiky chystá kreativní stránku, jejíž finální návrh by se tento týden měl vybírat,“ míní exmluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Rodačka z Trutnova rezolutně odmítá, že by spolupráce se Semantic Visions, která bojuje proti dezinformacím, byla tajná. A to i přesto, že její vypracované dokumenty týkajících se falešných zpráv na téma koronaviru se nikde veřejně neobjevují, ačkoli ministerstvo zdravotnictví si práci u společnosti objednalo. „Výsledky analýz nejsou tajné, ale jedná se o výstup ze třetí strany, který jsme si objednali, a z hlediska autorského zákona nám nepřísluší zpracované informace předávat někam dále. S analýzami samozřejmě pracujeme, například na tiskových konferencích,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Barbora Peterová.

FINÁLNÍ NÁVRH KREATIVNÍ KAMPANĚ BUDE BRZY VYBRÁN

Paní Peterová, podle zdrojů diskuzního televizního pořadu Otázky Václava Moravce má současný ministr zdravotnictví Jan Blatný v čele resortu do 14 dní skončit. Nahradit by jej měl buď premiér Andrej Babiš anebo Roman Prymula, Blatného předchůdce. Jak moc je tedy aktuální odchod nynějšího ministra zdravotnictví?

Na uvedené spekulace určitě nebudeme nikterak reagovat.

A můžete alespoň potvrdit zprávu webu Neovlivni.cz, podle něhož měl v minulosti Jan Batný už dvakrát sám zvažovat, že na post rezignuje? A to pokaždé, když hrozilo, že by měl spolupracovat s Romanem Prymulou.

Rovněž i tady platí, že se jedná o spekulace, které nebudeme komentovat.

Co je v současnosti největším problémem ministerstva zdravotnictví, je například primární potíží vakcinace proti covidu-19, která není připravena tak, jak měla být?

Vše je odvislé podle toho, jak chodí dodávky vakcín. Distribuce samozřejmě není ideální. Všichni bychom si asi přáli, aby dodávky byly větší a častější. Ale musíme si uvědomit, že frekvenci dodávek ani ministerstvo zdravotnictví neovlivní. Jedná se totiž o výrobní proces, na který bohužel náš resort nemá přímý vliv.

Proč se doposud nerozběhla kampaň na očkování? Vyskytla se snad nějaká překážka?

Nedomnívám se, že by nás potkal nějaký problém. Kampaň se připravuje, rozdělili jsme ji do dvou částí. Ministerstvo zdravotnictví má na starosti nákup mediálního prostoru a Úřad vlády České republiky chystá kreativní stránku, jejíž finální návrh by se tento týden měl vybírat. Vše jsme si zanalyzovali tak, aby práce byla rozdělena co nejefektivněji. Každý tak ví, za jakou část odpovídá, aby na jednom člověku či resortu nebylo stanovených úkolů příliš. A ve chvíli, kdy tady bude dostatek vakcín, aby bylo možné očkovat širokou veřejnost, pak kampaň bude připravena. Ale už nyní se snažíme oslovovat mladé. Na sociálních sítích jsme rovněž rozjeli kampaň proti dezinformacím. Lidé nás kritizovali, proč nyní cílíme na mladou populaci, která ještě očkovaná není, ale je nutné, aby i tato generace dostala očkování do podvědomí. Obecně však platí, že kampaň se rozjede, až bude k dispozici dostatek vakcín. A to bude moment, kdy propagaci spustíme. Proto zatím ještě neběží.

V úterý z ministerstva zdravotnictví odešel náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo, který mimo jiné jako důvod pro svou rezignaci uvedl, že šéf resortu Jan Blatný s ním téměř nehovořil. Postřehla jste, že by pan ministr měl s komunikací obtíže?

Pokud budu hovořit za sebe, tak nemám pocit, že by pan ministr nekomunikoval. Jako jeho tisková mluvčí jsem s ním v dost čilém kontaktu, ať už osobně během dne anebo prostřednictvím komunikačních sociálních platforem či obyčejných textových zpráv. Často spolu řešíme operativní věci. A tak se opravdu nedomnívám, že by pan ministr nechtěl komunikovat. Samozřejmě ale mluvím jen ze svého pohledu.

AUTORSKÝ ZÁKON NEDOVOLUJE DOKUMENTY PŘEDÁVAT DÁLE

Ministerstvo zdravotnictví bojuje proti dezinformacím ohledně onemocnění covid-19, a proto jste si objednali vypracování analýz od společnosti Semantic Visions, která se zaměřuje na monitorování falešných zpráv. Proč jsou ale dokumenty neveřejné?

Výsledky analýz nejsou tajné, ale jedná se o výstup ze třetí strany, který jsme si objednali, a z hlediska autorského zákona nám nepřísluší zpracované informace předávat někam dále. V žádném případě není v tomto případě nic tajné. S analýzami samozřejmě pracujeme, ale není v naší gesci, abychom získané zprávy dokonce vydávali. Takový krok musí udělat jedině Semantic Visions.

Dobře, ale nemůže zmíněný postup u veřejnosti vyvolávat určité pochybnosti v transparentnosti. Jen připomenu, že za padesát tisíc korun bez daně má váš resort po dobu dvou měsíců dostávat jednou týdně takzvaný report, denně zásilku aktuálních zpráv a „online přístup do aplikace webového rozhraní služby“.

Nevím, k jakým nejasnostem by mělo docházet, protože, jak už jsem uvedla, ministerstvo nic netají. To je váš postoj. S objednanými materiály normálně pracujeme.

Kde konkrétně je tedy využíváte?

Například každý týden se na tiskové konferenci snažíme dezinformace vyvracet. Zpracované analýzy pro nás slouží jako podklady pro naši každodenní práci. Rozhodně bych si netroufala tvrdit, že něco tajíme.