Blatný: Cílem je proočkovanost populace proti covidu 65 až 70 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Proočkovanost populace proti novému typu koronaviru by kvůli účinnosti měla dosáhnout 65 až 70 procent. Česká republika má zájem o čtyři miliony dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 od americké firmy Pfizer, což by vystačilo pro dva miliony lidí. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).