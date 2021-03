Blatný do nemocnic nepočítá s mediky z 1. a 6. ročníku

Proti povinnému nasazení studentů medicíny opakovaně vystupovali děkani lékařských fakult. Blatný dnes řekl, že s děkany mluvil a rozumí jejich požadavku, aby nebyli studenti nadměrně zatěžováni. "Domluvili jsme se na nějaké formě možnosti povolávání. Tato bude dnes finalizována do návrhu usnesení vlády, který bude předložen," řekl Blatný. Dodal, že by měli být nasazováni tak, aby to co nejméně ovlivnilo jejich výuku. Podle domluvy by pracovní povinnost neměla být nařízena studentům prvních a šestých ročníků.

Na dotaz, s kterými středoškoláky se rovněž počítá, ministr řekl, že čeká na dokument od ministerstva školství, který by to měl popsat.

Nápor koronaviru na nemocnice v Česku roste, starají se o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid-19 i nakažených pacientů za roční trvání epidemie. Při zvyšování kapacit nemocnic je problém především v nedostatku personálu. Kraje mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí.