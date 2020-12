Blatný: Epidemická situace je křehká, lyžařské areály se otevřou 18. prosince

Česko je od čtvrtka ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému (PES), nově se otevřely s omezením kapacity například všechny obchody a restaurace. Podle Blatného nelze vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit. "PES není jediným zdrojem informace, ale základním. Pokud by po tři dny bylo rizikové skóre ve vyšším stupni, mohl by se zase zpřísnit. Vyloučit to nemůžeme," uvedl ministr.

Vývoj epidemie v ČR se v protiepidemickém systému (PES) hodnotí podle počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu počtu pozitivních ze všech provedených testů.

Z provedených testů je nyní pozitivní zhruba každý pátý. Podle Duška je to stále vysoké číslo, které ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. "Pozitivita záchytů bude muset brzy započítávat antigenní testy, na tom se pracuje. Jinak by to bylo 14 procent," řekl ministr. Odborníci za bezpečný považují podíl zhruba pět až deset procent, který signalizuje, že funguje trasování kontaktů nakažených.

Reprodukční číslo je podle Duška 0,93. Číslo R uvádí průměrný počet dalších nakažených, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Podíl nakažených seniorů klesá podobně jako nákaza v celé populaci. Zatímco celkově nových případů v listopadu proti říjnu ubylo asi o 76.000, nakažených nad 65 let bylo jen asi o 200 méně. Starší 65 let byl tak v listopadu zhruba každý pátý nakažených.

Každý den do nemocnic směřuje zhruba 300 nových pacientů s covidem-19. Aktuálně jich je zhruba 4500, intenzivní péči potřebuje kolem 580 osob. Aktuálně nakažených je podle Duška zhruba 5000 zdravotníků, maximum bylo 13.000 najednou. Mezi nimi je nemocných 860 lékařů a 2350 zdravotních sester. "V nejbližších dnech bude ukončena výpomoc mediků, v krajích s velkým nedostatkem personálu bude prodloužena výpomoc armády," uvedl v tiskové zprávě náměstek ministra Vladimír Černý, který je vedoucím skupiny ministerstva, která má kapacity nemocnic na starosti. Podle Blatného se tím bude zabývat vláda. "Navrhujeme, aby to bylo ukončeno k příštímu pondělí," uvedl.

Lyžařské areály v Česku otevřou v pátek 18. prosince, tedy o šest dní dříve, než se původně zvažovalo. "Je snaha, aby se lidé, kteří chtějí lyžování využít, měli možnost na hory dostat ještě před Vánocemi, protože věříme, že většina z nich tam jede opravdu za sportem, nikoliv za večerní zábavou," řekl Blatný. Dřívější otevření areálů také podle něj pomůže tomu, aby si návštěvníci i provozovatelé do Vánoc zvykli na pravidla, která budou v areálech nařízena.

Podle dřívějších informací budou muset provozovatelé zřejmě zajistit to, aby se lidé neshlukovali při čekání na vlek a podobně. Očekává se také, že nebude možné otevřít stánky s občerstvením.

Česká unie cestovního ruchu (ČUCR), jejímiž členy jsou mimo jiné Asociace lanové dopravy a Unie horských povolání ČR, vítá příslib o otevření lyžařských středisek před vánočními svátky. "Jsme rádi, že vláda chápe nelehkou pozici podnikatelů v cestovním ruchu a že také, na rozdíl od zahraničí, chápe, že zimní střediska zahrnují ubytování, lyžařský areál či stravování," uvedl prezident ČUCR Viliam Sivek. Chystají se podle něj další jednání o konkrétních podmínkách a možnosti provozu skiareálů. Věří tomu, že chápající postoj se promítne i do pondělního rozhodnutí vlády a pravidel opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity.

Původně premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o otevření lyžařských areálů k 24. prosinci jako v sousedním Rakousku. S termínem nesouhlasili provozovatelé těchto středisek, označovali ho za neopodstatněný a mluvili o tom, že jim způsobí statisícové až milionové ztráty. Dnes Babiš uvedl, že to bude dříve.