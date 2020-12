Blatný hájí novelu zákona: Navrhované pravomoci už hygiena má, jen nejsou plošné

Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která státní hygienickou službu zavádí, kritizovali někteří odborníci i opoziční politické strany. I jim ho chce ministr vysvětlovat, dodal.

"Jenom do právnické řeči překládá to, co žijeme teď. Nejedná se o žádného Velkého bratra, o nic, co by bylo prováděno proti vůli občanů," uvedl ministr. Podle něj má umožnit například fungování mobilní aplikace eRouška nebo zajistit soulad s požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů.

Osobních údajů týká i nejvíce kritizované ustanovení, podle nějž by si hygienici mohli vyžádat o mobilního operátora data o pohybu prokazatelně nakaženého v místech, kde setrval aspoň 20 minut až tři týdny nazpět. V současné době hygienici tato data mohou využít jen po souhlasu uživatele mobilního telefonu.

"Jakékoliv články tohoto zákona budou uplatňované pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu," řekl ministr. "Zákon není žádným Velkým bratrem a věřím, že se nám to podaří vysvětlit," dodal.

Centralizovaná hygienická služba bude mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, školy, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty.

"Všechna opatření, tak jak jsou, má už nyní hygienická stanice pravomoc nařídit. Jediný rozdíl je v tom, že se bude jednat o centrální orgán, který bude moci uplatňovat tato nařízení na větší ploše a to je to, co potřebujeme," dodal. Současná legislativní úprava se podle něj hodí, když je na území kraje lokální ohnisko, pro případ komunitního šíření je ale třeba větší koordinace.

Blatný odmítl také kritiku, že zákon může být potenciálně protiústavní, protože pravomoc zasahovat výrazně do práv občanů dostane úředník. I bez schvalování sněmovnou podle něj zůstane dostatečná politická kontrola, protože hlavní hygienik je náměstkem ministra zdravotnictví. "Ve chvíli, kdy by někdo měl pocit, že tímto nařízením jsou omezena jeho práva neadekvátně, tak zde máme nezávislé soudy," dodal.