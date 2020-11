Blatný: Je třeba počkat na počty nových případů za úterý

"S hodnocením bych byl opatrný, protože u víkendových čísel se nedá předpokládat, že jsou konečná. Pondělí a úterý může být nepříjemným překvapením, zatím bych tomu příliš velký význam nepřikládal," řekl ministr.

Podle ministra se připravuje spolu s epidemickou skupinou nový model, podle kterého by se mělo o přijímání či uvolňování opatření rozhodovat. "Věřím, že ho budu moct představit brzy," dodal. První variantu bude mít v pátek. Premiér Andrej Babiš (ANO) a zástupci zaměstnavatelů dnes po jednání tripartity mluvili o tabulce podobné, jakou publikovali odborníci v Irsku. Podle reprodukčního čísla, počtu denních případů a hospitalizací je v ní stanoveno pět pásem a každé obsahuje platná opatření pro jednotlivé pásmo. Podle Babiše by pro ČR bylo lepší, pokud by se rozhodovalo podle počtu nových případů.

Na dotazy ohledně dalšího uvolňování opatření, například otevření škol, ministr bez podrobností uvedl, že další postup bude záviset na vývoji epidemické situace. Jestli bude třeba žádat o další prodloužení nouzového stavu, na dotaz novinářů nesdělil.