Blatný: Lidé mohou nakupovat všude, ale jen pokud je to nutné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé by měli kvůli nepříznivé epidemické situaci omezit pohyb i během dne, a snížením počtu kontaktů snížit i riziko šíření nákazy, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Týká se to i předvánočních nákupů. Lidé by podle něj měli chodit do obchodů, jen pokud je to nutné. Vláda ale žádné obchody ani nakupování v nich nezakázala.