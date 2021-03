Blatný: Mezi antigenními testy jsou rozdíly, účel ale plní

Poslankyně Karla Maříková (SPD) podotkla více 400 schválených prodejců dodává testy s rozdílnou kvalitou. "Z prodeje se stal velmi dobrý kšeft na úkor kvality," míní.

Blatný připustil, že mezi testy mohou být rozdíly, stanoveny jsou jen minimální parametry. "Spoléháme na to, co dodavatel, potažmo výrobce sdělí. Musíme tomu věřit," uvedl. Stát nemá možnost testy vzhledem k jejich množství podle ministra ověřovat.

Dodavatelé nebo výrobci testů mají povolení do konce dubna. "Pracujeme na tom, jakým způsobem při prodlužování kritéria zpřísnit a zavést systém, kterým budeme moci při udělování výjimek testy hodnotit," poznamenal Blatný.

Pokud by se postupovalo od počátku striktně, podle něho by se nepovedlo do Česka potřebné množství testů dostat. "Myslím že jsme udělali dost pro to, aby to nebyly testy, které jsou nepoužitelné," zdůraznil Blatný. Poukázal na to, že díky nim už byla odhalena nákaza koronavirem u tisíců lidí. "Jsem přesvědčen, že to je dobrá cesta, nikoli tunel na peníze," dodal.