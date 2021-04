Můžeme okolním zemím nabídnout až 50 míst v nemocnicích, uvedl Blatný

"Informoval jsem vládu o tom, že díky tomu, že se v některých našich krajích situace už několik týdnů postupně lepší, tak můžeme nabídnout na oplátku našim zahraničním partnerům to, co nám nabídli v době naší nejtěžší krize," uvedl Blatný. Dodal, že Češi by měli být pyšní, že se podařilo českému zdravotnictví zvládnout extrémní nápor vlastními silami a nemocnice pak překladů do zahraničí požadovali minimum.

"Nechci tím vyvolávat nějakou naději ve smyslu, že už jsme za vodou, že už je všechno v pořádku, že se nic neděje. Čísla v našich nemocnicích jsou neustále vysoká, ale chci to brát jako reakci na to, že třeba Německo v době, kdy samo bylo ve složité situaci, nám tu pomocnou ruku nabídlo, stejně tak i ostatní země," dodal ministr.

Karlovarský kraj, který poslední vlna koronavirové epidemie postihla nejvíc, žádal o pomoc s převozem pacientů do zahraničí už od začátku ledna. Vláda s tím souhlasila až na konci února. Informace českých a německých úřadů se rozcházely v tom, kolik lůžek bylo českým pacientům nabídnuto.

V prvních měsících letošního roku tak byly z nejpostiženějších okresů v Karlovarském, ale i Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji nakažení pacienti převážení letecky do jiných nemocnic v ČR. V době, kdy byla situace nejhorší, pro to byly vyčleněny dva záchranářské vrtulníky. Mezi bližšími kraji převážely pacienty také sanitní vozy, organizováno bylo i několik hromadných převozů.