Blatný: Návštěvy v domovech seniorů budou dál s testem možné

Návštěvy byly v domovech zakázané od 9. října. Od soboty 5. prosince za obyvateli zařízení příbuzní a blízcí zase mohou chodit. Musí ale mít po celou dobu respirátor a také negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami.

"I ve stupni číslo 4 budou umožněny návštěvy v domovech, sociálních zařízeních, a to je z toho důvodu, že máme nyní k dispozici antigenní testy, které s úspěchem v posledním měsíci používáme," uvedl Blatný. Podle něj testování v domovech umožnilo situaci v zařízeních stabilizovat.

Ministr uvedl, že pokračovat bude testování personálu. Zhruba od poloviny listopadu se testuje pravidelně každých pět dnů. Vyšetření budou muset mít i klienti, kteří se do domovů nově stěhují. Test se bude dělat také obyvatelům domovů, kteří se budou vracet z návštěv.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) novinářům před jednáním vlády řekla, že testování po návratu by mohlo lidem umožnit odjet z domovů na Vánoce k rodině. Bude to možné i po zrušení zákazu vycházení. Odkdy změna platí, úřad vlády nezveřejnil. Maláčová před vládním zasedáním zmínila ale i krátkodobé vycházky. "Když bude chtít někdo do cukrárny, jak pak zajistíme, aby přišel do domova zpět bez nákazy," uvedla šéfka resortu. Jaké přesně podmínky jsou, zatím není jasné.

Volnější režim pro seniory ze zařízení a možnost odjet za blízkými na svátky požadovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Navrhovala, aby po návratu lidé podstoupili antigenní test. Pokud by byl pozitivní, výsledek by se potvrdil ještě přesnějším PCR testem. Mezitím by klient byl v izolaci, aby nenakazil ostatní. Stejný byl i postup při plošném testování obyvatel domovů.

Experti poukazují na to, že dlouhodobá izolace má nepříznivý dopad na zdraví a psychiku klientů domovů. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková začátkem listopadu upozornila na to, že se nařízená omezení střetávají se základními lidskými právy a svobodami seniorů v domovech. Uvedla, že do stanovených výjimek ze zákazů vycházení či návštěv se nemusí vejít ani ti klienti, kteří na ně mají nárok. Podle Šimůnkové by tato opatření měla být zcela krajním nástrojem ochrany. Vyzvala Maláčovou, aby zařízením zajistila maximální možnou pomoc.