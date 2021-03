Blatný naznačil, že by mohl rezignovat kvůli poradní skupině

"Kdyby ministr zdravotnictví neměl vliv na to, jakým způsobem se bude vyvíjet zdravotní politika v této zemi, tak bych rezignoval," prohlásil Blatný. "Ve chvíli, kdyby tady vznikal druhý ministr zdravotnictví, tak beze mě. Ve chvíli, kdyby někdo chtěl vytvářet paralelní strukturu s ministerstvem zdravotnictví, tak to není způsob, který já bych byl schopný nějakým způsobem akceptovat," dodal.

O možném odchodu Blatného se spekuluje už delší dobu v souvislosti s eskalací epidemie koronaviru a odchody jeho spolupracovníků, naposled hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale odmítl, že by kohokoli z vlády v březnu odvolal. Vyloučil i odvolání Blatného, i když ho prezident Miloš Zeman označil za vyhořelého a doporučil mu odpočinek. Podle Babiše Blatný kolem sebe nemá dostatečný tým.

Poradní skupina by podle ministra měla nezávisle působit při ministerstvu zdravotnictví a Blatný by její doporučení bral do úvahy.

Smejkal se stal v únoru členem Rady vlády pro zdravotní rizika. Odmítl tehdy, že by se chtěl stát novou tváří boje s koronavirem, za kterého ho označil Babiš, nebo novým ministrem zdravotnictví. Podle Smejkala je třeba změnit přístup k řešení pandemie covidu-19, nikoliv ministra, a vytvořit odbornou instituci, která by stanovila řešení situace. Proces rozhodování o opatřeních by pak měl být transparentnější, uvedl Smejkal.