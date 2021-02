Blatný potvrdil, že v případě vyčerpání kapacit se uvažuje i o tělocvičnách

"Ve chvíli, kdy by došlo k hraničnímu vyčerpání systému v České republice, tak je možnost zejména ty pacienty, kteří jsou lehčího charakteru, umísťovat do zařízení, která primárně nejsou určena k poskytování zdravotní péče. Mohly by to být i tělocvičny," řekl Blatný. Dodal, že to zmiňuje proto, aby si všichni uvědomili, že situace není dobrá.

O centru v Těchoníně ministerstvo neuvažuje. Pokud by stát chtěl centrum naplno rozběhnout, musel by stáhnout potřebný nemocniční personál odjinud. A ten není.

Blatný také poznamenal, že nebylo chybné rozhodnutí uzavřít od února záložní nemocnici v Letňanech. Klíčová jsou nyní lůžka intenzivní péče a těch nemocnice v Letňanech neměla velký počet.

Armáda nemocnici postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních, pomoc v ní mohlo podle plánů dostat 500 pacientů. Blatný dnes řekl, že od doby, kdy byla nemocnice aktivována, se hodně změnilo. Zásadní byla reprofilizace, tedy změna lůžek, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti, na covidová. "To, co jsme si neuměli v září představit, že by bylo možné, aby náš zdravotní systém absorboval, je nyní bráno téměř za standard," řekl.

Koncem října, kdy armáda letňanskou nemocnici postavila, bylo v Česku v nemocnicích kolem 7000 pacientů s covidem, začátkem listopadu pak přes 8000. Intenzivní péče potřebovalo tehdy nejvíc 1200 lidí. Nyní je hospitalizováno s covidem kolem 6400 lidí, intenzivní péči ale potřebuje téměř 1300 z nich.