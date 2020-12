Blatný: Proti covidu bude komerční vakcína, v české není důvod pokračovat

"ČR disponuje týmem odborníků, který je schopen ve velice krátkém čase naplnit úspěšně první fázi vývoje nové vakcíny. V krátké době bude dostupná vakcína komerční, proto není důvod v projektu pokračovat," uvedl Blatný.

"Byla vyvinuta vakcína, která je schopná vytvořit imunitní odpověď u myšího modelu. To vakcína měla za úkol a to splnila," dodal. Podle něj je dohoda, že výzkumný tým bude udržovaný v pohotovosti, pokud by byl znovu potřeba. Pracovali v něm odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny.

Udělit výjimku neregistrovanému léčivému přípravku je sice možné, ale jedině standardním registračním procesem je možné zaručit bezpečnost a účinnost. Vakcíny se aplikují zdravé populaci, a proto jsou na ně při registraci kladeny mnohem vyšší nároky než na léky. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 3, 2020

Podle vědeckého garanta projektu Marka Petráše příprava projektu začala už v březnu, dva měsíce před jeho představením veřejnosti, byla první fáze vývoje dokončená na konci září. K dokončení finálního projektu, který by se mohl začít klinicky testovat, by podle něj bylo třeba asi 150 milionů korun a šest až dvanáct měsíců.

Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) při spuštění projektu v květnu řekl, že je důležitá soběstačnost. Koordinátorka vědeckého týmu, poslankyně ANO Věra Adámková tehdy řekla, že se Česko nemůže spoléhat na ostatní. "Světová zdravotnická organizace v minulých dnech oznámila, že jsou si prakticky jistí, že nebude dostatek vakcíny pro všechny zájemce. Takže se to potvrdilo," řekla dnes Adámková. Ministr Blatný ale ujistil, že díky EU bude v ČR vakcína pro všechny zájemce.

Český projekt si vysloužil i kritiku. Například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula ČTK v květnu řekl, že většina světových týmů jde při vývoji vakcíny jinou cestou než tým Adámkové. Místo inaktivovaného viru volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, a do nich vpraví genetickou informaci viru. Další odborníci se podivovali nad tím, že výzkum vede kardioložka.

Vakcíny proti viru SARS-CoV-2 nyní vyvíjí a testuje řada farmaceutických firem a vědeckých pracovišť. Ruští vědci v srpnu představili vakcínu Sputnik jako první oficiálně dokončenou. Někteří odborníci ji ale nepovažují za důvěryhodnou, protože neprošla třetí fází klinických testů. O schválení pro použití v EU mají požádáno dvě vakcíny, očekává se v první polovině ledna. První použití v ČR ministr Blatný odhaduje v takovém případě na přelom ledna a února.