Brno staví na výstavišti záložní nemocnici pro pacienty s covidem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na výstavišti v Brně v pavilonu G2 začala dnes stavba záložní nemocnice s 300 lůžky pro pacienty s nemocí covid-19. ČTK to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Postavená by měla být za týden, zcela hotová i s vybavením za dva týdny. Fungovat by podle Vaňkové začala ale jen v případě nedostatku lůžek v nemocnicích v kraji. Provoz by měla zajistit Fakultní nemocnice Brno.