Budoucí ministr Válek by zachoval uznávání PCR testů

Podle něj po negativním PCR testu je do 72 hodin malá pravděpodobnost, že dotyčný někoho nakazí. U samotestů podle něj existuje falešná pozitivita i falešná negativita. Válek také vyzval k tomu, že je potřeba soustředit se na to, aby třetí dávku vakcíny dostali senioři a rizikoví lidé, kteří končí na jednotkách intenzivní péče.

Ministerstvo zdravotnictví dnes vládě navrhne, aby se jako covidový certifikát uznávalo jen potvrzení o prodělání nákazy nebo očkování.

Válek uvedl, že pokud má člověk negativní PCR test, neznamená to, že se nemůže nakazit. "Znamená to, že zhruba 72 hodin je malé riziko, že by nakazil okolí, byť by byl pak sám nakažen," řekl Válek.

Podle něj mají antigenní testy smysl tehdy, pokud se provede odběr, ale člověk pak nejde do prostředí, kde se může nakazit. Válek řekl, že je možné používat kvalitní antigenní testy nejlépe opakovaně, ale s platností například na dva dny, není možné, aby platily týden. U samotestů Válek uvedl, že u nich existuje falešná pozitivita, ale také falešná negativita, přičemž tito nakažení lidé pak mohou jít mezi ostatní a myslí si, že nejsou nakažení.

Válek zároveň vyzval, že je potřeba, aby starší lidé a rizikové skupiny dostali třetí dávku vakcíny. "Je to naprosto zásadní. Pokud má druhou dávku 1,5 milionu lidí, měli by mít třetí dávku, ale je jich zatím 400.000. Tak bychom se měli soustředit především na ně, na ty, kdo leží na jednotkách intenzivní péče, jsou to právě ti senioři a ti z rizikových skupin," řekl Válek. Dodal, že by měla být cílená kampaň na očkování třetí dávkou. "Nechtěl bych, aby existoval senior, který má zájem dostat třetí dávku, ji nedostal, skončil na JIP nebo nedej Bože umřel," řekl Válek.

Vyzval také k tomu, aby se ve všech uzavřených prostorách používaly respirátory typu FFP2, protože to podle něj může pomoct snížit riziko šíření nákazy. Válek si také myslí, že je potřeba dávat společnost dohromady, a ne ji rozdělovat.