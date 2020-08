Špiclování kvůli koronaviru? Budoucí náměstek zdravotnictví argumentem vyvrátil další nepravdy

Česká republika má v současné době přes 16 tisíc pozitivních případů covid-19 a v posledních dnech má nejvyšší nárůst nákazy ve srovnání se zeměmi střední Evropy. Na otázku Rozhlasu, jestli je situace v České republice vážná a jestli nás čeká další vrchol infekce Šedo odpověděl, že situace se tolik neliší od sousedních států.

Jediný rozdíl spočívá v tom, že Česko nemá tolik pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Podle Šedy je vysoký nárůst odrazem chování obyvatel, protože vir nemá podle jeho slov sezónní průběh a virová zátěž je tu stále.

„Nemůžeme od veřejnosti chtít, aby něco naplňovala, když nemá dostatek informací pro rozhodnutí,“ řekl Šedo v reakci na aplikaci eRouška . Podle jeho slov by vláda měla zapracovat na větší informovanosti obyvatel a více investovat do kampaní, které by lidem vysvětlily důležitost chytré karantény.

„Cesta informovanosti je nezbytná, všichni jsme na jedné lodi,“ míní děkan, který uvedl, že až nastoupí v září letošního roku na post náměstka ministerstva zdravotnictví, bude pracovat hlavně na komunikaci, ale je to podle jeho názoru nekončící proces.

Dostupnost dat se stala hlavním námětem debat poté, co ministerstvo zdravotnictví během pár dní několikrát změnilo počty nakažených covid-19, zemřelých a uzdravených. Podle děkana není transparentnost dat nijak jednoduchá, protože je to vázáno zákony, například GDPR. „Chceme-li data, musí se lidé podílet na tom, aby mohla být generována,“ prohlásil Šedo.

Podle Českého rozhlasu existuje pětina populace v seniorském věku, která nemá k dispozici chytré telefony a nemohou tak být součástí chytré karantény. Podle děkana je to pouze populační menšina, která nemůže vyhovět veškerým globálním opatřením a to neznamená, že zrezignuje naprostou většinu, která z toho bude mít benefit. Dodal, že je určitě namístě hledat řešení i pro tyto skupiny.

„Děsím se, jak zase někdo řekne, že je to velký bratr. Musíme si uvědomit, že používáme mobilní telefony a platební karty, takže kdyby nás někdo chtěl špicovat, tak může. V souvislosti s epidemií apeluji na to, abychom se chovali solidárně,“ podotýká Šedo.