Call centrum Libereckého kraje zaregistrovalo jediného seniora, Babiš přesto kritiku odmítá

Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil dnes v 08:00. Vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. Fungování a podobu systému kritizovala opozice.

Babiš odmítl kritiku, systém podle něj funguje. "Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," řekl. Problémy s rozesíláním SMS zpráv jsou podle něj věcí operátorů. Ti nicméně uvedli, že s nimi stát tuto otázku vůbec neprobíral. "Jestli někdo mluvil s operátory nebo ne, na to já neumím odpovědět," řekl Babiš. Dodal, že on osobně to neřešil. Hlavní nápor na registrační systém podle něj bude dnes a dále se situace zklidní.

"Je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat esemesky a říkají, že to je jako na Silvestra, tak je třeba si uvědomit tu situaci," řekl Babiš. Dodal, že nyní je v systému registrováno 65.000 lidí a termín jich má rezervováno 3000. Další rezervace termínů budou následovat s tím, jak budou do Česka přicházet další dávky vakcín. Stát má nyní podle premiéra objednáno 12 milionů dávek.

Prostřednictvím telefonního centra, které na svém úřadě zřídil Liberecký kraj, se dnes dopoledne podařilo k očkování proti koronaviru zaregistrovat jediného seniora staršího 80 let. Důvodem je přetížení systému, který neustále padá, řekl na dotaz ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). V krajském call centru na bezplatné lince 800 880 066 pracují tři lidé, ve všedních dnech od 08:00 do 16:00, v sobotu a v neděli od 08:00 do 14:00.

Registrace pro seniory nad 80 let začala dnes v 08:00, přihlašování je možné přes internet na webech registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz nebo také prostřednictvím telefonní linky 1221. Pomoci mohou i praktičtí lékaři a od příštího týdne by se mohla spustit také registrace v lékárnách. Podle informací na twitteru Chytré karantény bylo hodinu před polednem v rezervačním systému už 65.000 lidí a 3000 z nich mělo termín očkování.

DATA. V současné době má svůj termín na očkování zařízeno 3 000 lidí. Dalších 65 tisíc lidí je na očkování registrováno a přijdou na řadu hned, jak budou distribuovány další vakcíny. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) January 15, 2021

"My pro ten příští týden budeme mít asi 460 vakcín pro lidi, kteří se hlásí prostřednictvím rezervačního systému a je dost možné, že v tuhle chvíli jsou už termíny, které se tam nemocnicím podařilo zadat, obsazené," řekl před polednem Půta. Problémy s připojením do systému měly podle něj i samy nemocnice, které budou seniory očkovat. "Teprve dnes o půl deváté ráno dostaly některé nemocnice informaci, aby se znovu zaregistrovaly a zadaly ty sloty pro očkování," dodal Půta.