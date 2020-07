Čas na rozvolnění ve Slezsku nenastal, říká Vondrák. Nákaza zasáhla královéhradecké hejtmanství

Hygienici v kraji protiepidemická opatření výrazně zpřísnili 17. července, o týden později některá z nich rozvolnili, zvláště na Bruntálsku, které je covidem-19 zasaženo nejméně z celého regionu.

Vondrák pro statistiku využívá data z chytré karantény, která se však již několik dní upravují. Podle dnešních údajů z tohoto zdroje je v kraji 4508 pozitivně testovaných od počátku pandemie. Podle Vondráka ale data stále vykazují nestabilitu a je nutné je brát především jako orientační.

"Nárůsty v okresech by ale měly být v pořádku: Bruntálsko dva (nově nakažení), Frýdecko-Místecko 11, Karvinsko šest, Novojičínsko tři, Opavsko tři a Ostravsko deset. Dle mého názoru nenastal čas na uvolňování přijatých opatření," míní Vondrák.

Data a údaje o nemocných se dlouhodobě z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 4069 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají ukončeno epidemiologické šetření. Statistika, kterou zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, v regionu k dnešku udává 4430 nemocných od počátku pandemie.

V Moravskoslezském kraji se nejprve epidemiologická situace zhoršila v souvislosti s nákazou v těžební firmě OKD, když se z Dolu Darkov koronavirus rozšířil i na doly ČSM. Aktuálně hygienici evidují v souvislosti s Dolem ČSM-Sever 815 pozitivních lidí, u Dolu ČSM-Jih je to 402 nakažených. Situace v ohnisku je podle hygieniků v posledních dnech stabilní. Zpřísnění protiepidemických opatření hygienici zdůvodnili zvláště tím, že začala vznikat nová ohniska a případy neměly žádnou spojitost s dřívějšími nakaženými. Nákaza pronikla i do sociálních či zdravotnických zařízení, třeba do nemocnic v Ostravě, Bohumíně nebo Frýdku-Místku. Například v souvislosti s frýdecko-místeckou nemocnicí zaznamenali hygienici už 43 nakažených.

V kraji platí zvýšená protiepidemická opatření, jako je nutnost nosit roušky v budovách i prostředcích hromadné dopravy. Výjimkou je okres Bruntál, kde ve vnitřních prostorách ani MHD lidé roušky mít nemusí, nasadit si je musí, jen když jdou do zdravotnických a sociálních zařízení. Restaurace a bary smí fungovat pouze do půlnoci a na umělé koupaliště nemůže více než 500 lidí najednou, opět s výjimkou Bruntálska. Nová opatření začala platit i v celé zemi, ve většině případů jsou ale mírnější než moravskoslezská krajská opatření.

Na hejtmanství Královéhradeckého kraje byl u jednoho ze zaměstnanců potvrzen covid-19. Je v izolaci, z domu pracuje dalších 15 lidí, kteří s ním byli v kontaktu. Nikdo z nich není z vedení kraje, řekl dnes ČTK Dan Lechmann z kanceláře hejtmana. Koronavirus byl potvrzen u pracovníka krajského úřadu v pondělí 27. července odpoledne. Pro veřejnost je zatím úřad otevřen.

"Jde o vedoucího jednoho z oddělení krajského odboru dopravy. Nakazil se při osobním životě, nikoli na úřadě. Hygienici trasují kontakty. Situace je stabilizovaná, na úřadu není žádný nárůst nakažených," řekl ČTK Lechmann.

Vedení kraje upozornilo zaměstnance, aby dodržovali přísnější hygienická opatření a v případě zdravotních komplikací neprodleně kontaktovali krajskou hygienickou stanici. "Provoz úřadu směrem k občanům zatím omezen nebyl," řekli dnes v 9:30 ČTK zástupci kraje.

Koronavirus byl v Královéhradeckém kraji potvrzen také v některých dalších institucích a firmách, v pátek 24. července u zaměstnance podniku Teleflex na výrobu zdravotnických prostředků, kde pracuje přes 700 lidí. Tam je v karanténě deset lidí. V pondělí 27. července vyšel pozitivní test na covid-19 také u zaměstnankyně hradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic, tam je v karanténě osm lidí, řekli dnes ČTK zástupci Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Koronavirus byl potvrzen také mezi zaměstnanci Domova důchodců v Černožicích na Královéhradecku. V pátek u jedné ošetřovatelky, která se vrátila z dovolené na Ukrajině, a tento týden po plošném testování všech zaměstnanců a klientů u čtyř dalších zaměstnanců. U nikoho z klientů domova se nemoc neprokázala, testování se bude tento týden ještě opakovat. Plošné testování 83 zaměstnanců domova seniorů a stovky klientů krajského zařízení se uskutečnilo v pondělí 27. července.

Královéhradecký kraj s ohledem na růst počtu případů nákazy covid-19 v ČR začal zavádět nová opatření proti šíření nákazy.

Přestože v Královéhradeckém v posledních dnech počty potvrzených nákaz koronavirem rostou, region nadále patří v ČR k těm s nejnižším výskytem nákazy. V Královéhradeckém kraji bylo dosud zjištěno 51,8 případu nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Lépe na tom byl dnes v ČR už jen Jihočeský kraj, kde měli 44,8 případu na 100.000 obyvatel, vyplynulo z dnešních dat ministerstva zdravotnictví. Podle zástupců hejtmanství se nedá hovořit v Královéhradeckém kraji o tzv. komunitním šíření.

Podle krajských hygieniků bylo k dnešní 9:00 v Královéhradecké kraji 42 aktivních případů nákazy koronavirem, o dva více než v úterý ráno. Nejvíce, 22 aktivních případů, bylo na Hradecku. Hygienici k dnešku evidují v hradeckém kraji 265 potvrzených případů koronaviru, 222 vyléčených pacientů z covidu, čtyři lidé v souvislosti s koronavirem od začátku epidemie zemřeli, uvedli dnes v 9:00 krajští hygienici.