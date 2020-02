Čechy z Wu-chanu testovali na koronavirus. Výsledky jsou negativní

Dva studenti z Wu-chanu, který je epicentrem nové nákazy, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník přiletěli do Prahy dnes po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je v neděli večer vyzvedl český vládní speciál. Sanitkou pak byli převezeni do Nemocnice Na Bulovce.

"Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře," uvedl ministr. Ve francouzském letadle bylo 250 lidí ze 30 zemí. Podle tamních médií 36 z nich vykazovalo chřipce podobné příznaky, které mohou signalizovat i koronavirus.

Mezi testovanými lidmi v ČR byli jak Češi, kteří cestovali z Asie, tak turisté ze zahraničí. Preventivně byli vyšetřeni také například muž z Orlickoústecka, který se vrátil z Mexika, nebo žena z Brazílie, která přicestovala do Česka přes mezinárodní letiště v jihovýchodní Asii. V karanténě je zatím také žena z Libereckého kraje, která byla v kontaktu s jedním z nakažených Němců. Její výsledky byly také negativní.

Celosvětově se nakazilo novým typem koronaviru více než 17.000 lidí, více než 360 zemřelo. V Evropě případy nákazy potvrdila Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Finsko a Švédsko. Kromě jednoho obyvatele Wu-chanu, který zemřel na Filipínách, byly všechny oběti v pevninské Číně. Česká vláda dnes schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou, který bude platit od neděle 9. února až do odvolání.