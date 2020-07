Cena testů na covid-19 by se měla výrazně snížit, naznačil Prymula

V Rozstřelu webu iDNES.cz to dnes řekl epidemiolog Roman Prymula. Věří také, že vakcínu proti koronaviru se podaří vyvinout do konce letošního října, vyrobit miliardy dávek ale může trvat rok. V jiném rozhovoru pro web Reflex.cz Prymula označil za absurdní slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělali epidemiologové a vláda je pouze schvalovala.

"Do měsíce do dvou vyšetření bude výrazně levnější. Mohlo by se dostat někam na 500 korun," řekl Prymula. Pokud budou proteinové testy, které jsou levnější, mohla by se cena testu podle něj dostat ke 250 korunám plus poplatek za odběr. "Technicky to bude ve fázi, kdy se budou dát použít, za měsíc. Teď probíhá validace. Pokud se registrují, tak pak se ještě musí v dostatečné míře vyrábět," dodal Prymula s tím, že některé testy jsou české.

Pravděpodobnost, že by se v Česku objevila druhá vlna epidemie, je podle Prymuly "hodně vysoká". Nepředpokládá ale, že by se opakovalo uzavření celé společnosti. "To se určitě nestane, na to ani ekonomicky nemáme," řekl. Za největší problém do budoucna považuje souběh chřipkových onemocnění a respirací na podzim. Věří ale, že v té době už bude diagnostika na koronavirus rychlá.

Podle Prymuly také pokračuje intenzivní vývoj vakcíny na koronavirus. Tři vakcíny by podle něj měly být na konci října hotové. "Jedna určitě bude mít účinnost takovou, že bude využitelná. Ale je třeba si uvědomit, že vyrobit miliardy dávek není nic jednoduchého a může to trvat minimálně rok. Ne každý tu vakcínu bude mít na začátku," uvedl. Češi by mohli mít vakcínu k dispozici dříve než za rok, protože americká firma Novavax nedávno koupila závod na výrobu vakcín u Kostelce nad Černými lesy. Podle Prymuly by bylo dobré v Česku otestovat klíčové tři miliony lidí se zdravotním rizikem a postupně je rozšířit třeba o zdravotníky.

Prymula dnes v rozhovoru s Reflexem reagoval na nedělní slova premiéra. Babiš ve vzkazu z lázní zmínil, že všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové a hygienici, nedělala je vláda, ta to schvalovala. Podle Prymuly je toto tvrzení absurdní. "Mně připadá absurdní dělat rozdíl mezi tím, jestli jsem něco nedělal, nebo jsem to schvaloval. Tak když to schválím, tak jsem to vlastně akceptoval," řekl Reflexu. Připustil, že epidemiologové nesou hlavní díl zodpovědnosti a vláda musí rozhodnout, jaká má být cena zastavení. "Finální zodpovědnost je logicky na tom, kdo to podepíše, tedy na vládě. Pokud vláda nebyla spokojená s prací epidemiologů, tak je měla buď vyměnit, nebo je neposlouchat, ale těžko se dá říci, že stát řídí epidemiologové. To si myslím, že úplně korektní není," řekl Prymula.

V rozhovoru s iDNES.cz pak Prymula zmínil, že úkolem epidemiologa je zastavit epidemii. "I kdyby Česká republika neudělala nic a šla švédským modelem, ekonomika by byla poškozena identicky, pouze s odstupem jednoho dvou měsíců," konstatoval.