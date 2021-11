Centrální řídící tým bude řešit možnost přeočkování po pěti měsících

"Ve stanovisku jsme shrnuli data z dostupných studií. Rozhodnutí je však zcela na ministerstvu zdravotnictví, které se samozřejmě může řídit i doporučeními od dalších odborníků," napsala ČTK bez dalších podrobností ředitelka SÚKL Irena Storová.

Podle informací ČTK lékový ústav doporučil, aby se interval pro přeočkování zkrátil na pět měsíců. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl ČTK potvrdil, že úřad stanovisko dostal, co je obsahem, ale neřekl. "Začátkem týdne to probereme na centrální řídícím týmu a vydáme oficiální stanovisko," uvedl.

Na snížení účinnosti vakcín v čase upozorňují odborníci. "Podle předběžné analýzy českých dat po půlroce klesá účinnost druhé dávky proti covidu u všech vakcín k 60 procentům, po tři čtvrtě roce pod 50 procent," napsal dnes na twitteru předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj posilující třetí dávky zvyšují účinnost na 90 procent.

Podle předběžné analýzy českých dat,po 1/2roce klesá účinnost 2.dávky proti covidu u všech vakcín k 60%,po 3/4roce pod 50%.Dle dat za období 2 měsíců aplikace posilující třetí dávky (Comirnaty a Spikevax) zvyšuje účinnost na 90 %.Důvod proč přijít na 3.dávku. — Roman Chlíbek (@RomanChlibek) November 20, 2021

Pokud by se o zkrácení intervalu pro přeočkování rozhodlo, výrazně by přibylo lidí, kteří by si mohli pro posilující dávku přijít. Není jasné, zda by pak stačila současná kapacita očkovacích center a bylo dost zdravotníků. V pátek očkování podstoupilo více než 56.000 lidí. V pražských očkovacích centrech bez registrace v obchodním centru Westfield Chodov a na hlavním nádraží se dnes tvořily dlouhé fronty. Lidé v obou frontách, které oslovila ČTK, se vesměs shodují, že je k očkování proti covidu přinutily okolnosti, hlavně zpřísnění protiepidemických opatření. Od pondělí se totiž jako covidový certifikát až na některé výjimky nebudou uznávat negativní testy. Nutný bude doklad o očkování nebo prodělání nemoci v posledním půl roce.

SÚKL také nachystal pro ministerstvo podklady k tomu, zda omezit platnost očkování jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Není jasné, jaké je jeho stanovisko. V současné době není platnost očkování pro prokázání ochrany před covidem-19 nijak omezená. Někteří odborníci v minulých dnech upozornili na možnou nižší ochranu vakcíny po uplynutí několika měsíců. Imunolog Zdeněk Hel doporučil přeočkování po dvou měsících.