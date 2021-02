Centrum Brna rozdá každému obyvateli 10 roušek, Znojmo 5 respirátorů

I když vládní nařízení přikazuje na určitých místech nošení respirátorů, roušky budou dle Dobešové i přesto užitečné. "Stále je zde poměrně hodně míst, kde je dostačující používat i zdravotnické obličejové masky. Na první dny distribuce máme připraveno k rozdání 30.000 roušek, pokud by byl zájem větší, jsme připravení zajistit další," řekla.

Vedení Znojma nakoupí 170.000 respirátorů třídy FFP2 od místní firmy Daros. Jeden kus vyjde na 10,9 koruny. Město vybíralo z 13 oslovených firem, kdy byla hlavním kritériem cena i termín dodání. "Situace je vážná, počet nakažených roste a dostat se z toho můžeme jen společnými silami. Každý obyvatel starší dvou let dostane bezplatně pět respirátorů třídy FFP2. S jejich výdejem začneme v úterý 2. března," uvedl starosta Jakub Malačka (ČSSD).

Výdej respirátorů potrvá do 14. března. Týká se 32.530 lidí. Dostupné budou vždy od 8:00 do 17:00 s tím, že čas od 8:00 do 11:00 je vyhrazen pro lidi starší 60 let. "Vydávat se bude na zimním stadionu. Pro vyzvednutí je nutné mít s sebou občanský průkaz. Respirátory lze vyzvednout i pro další osoby z rodiny nebo blízké, a to po předložení jejich dokladu. Pro obyvatele městských částí zajistíme výdej přímo v městských částech, a to v pátek 5. března a sobotu 6. března," dodala Pastrňáková.