Češi by měli být klidnější, mají dobrou zdravotní péči, míní epidemiolog IKEM

V systému zdravotního pojištění v USA a v Evropě je základní rozdíl ten, že jeho sjednání je zcela dobrovolné. Platí, že i pojišťovny se mohou rozhodnout, koho pojistí a mohou odmítnout hradit lékařské výkony spojené se zdravotními obtížemi, které nastaly již před uzavřením smlouvy.

Hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal se domnívá, že Američané jsou vedeni k větší osobní zodpovědnosti. Když si chcete udělat pojištění, je to na celý den, abyste si přesně určili, na co se bude pojištění vztahovat, uvedl epidemiolog. „Mám pojištění na automobilovou nehodu, ale nemohl bych si dovolit onemocnět rakovinou. To je to, co Češi neznají a vlastně jsou tak trochu rozmazlení s tím, že to zdravotnictví je velmi funkční, na ty peníze, co se do toho investují,“ řekl Smejkal v rozhovoru pro Český rozhlas.

Zdravotní pojištění se v USA velmi liší, a ne všichni si ho mohou dovolit, tak to je i se zdravotní péčí. Ale rozdíl Smejkal vidí v tom, že Američané neviní stát, jako lidé v České republice, ale naopak mají pocit, že stát je něco nadbytečného a omezuje je ve svobodě. „Bohužel to souvisí i s vlastnictvím střelných zbraní a myslí si, že na to mají nárok. Pojetí svobody Američanem je trochu jiné,“ vysvětluje epidemiolog. Hlavní rozdíl je podle Smejkala v tom, že lidé v USA si uvědomují, jak je pojištění a s tím spojené zdraví nákladné a přistupují k prevenci zodpovědněji než Češi.

Kvůli zcela odlišnému zdravotnímu systému pojišťoven zde působí nejlepší lékaři a také z USA přicházejí důležité lékařské objevy. „Bohužel jsou tam i skupiny lidí, které žádné zdravotní pojištění nemají, a proto se nedostanou k preventivním prohlídkám,“ podotýká epidemiolog. Vysvětluje, že když se člověku bez pojištění něco vážného stane, léčba stojí mnohem více než investice do pojištění. „Vyplatí se investovat do prevence, ale i nám se vyplatí chodit na preventivní prohlídky, protože tím člověk zabrání onemocněním, které bude stát v oblasti ekonomiky daleko méně peněz,“ poznamenal Smejkal.

Epidemiolog vidí značný rozdíl mezi Českem a USA převážně v životním stylu. Američané mají větší problém s civilizačními chorobami, a to podle Smejkala souvisí převážně s velikostí země. „Tam opravdu záleží, v jaké sociální skupině jste,“ míní epidemiolog. Dobré vzdělání následně souvisí s dobrou prací a také s tím, jak lidé dbají o své zdraví. Sociálně slabé skupiny podle Smejkala nedostanou dobré vzdělání a s tím spojené dobré zdravotní pojištění či kvalitní jídlo.

Kvalitní jídlo úzce souvisí s civilizačními chorobami, jako je cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak nebo obezita. „Tyto choroby souvisí také s covidem, proto v těchto sociálních skupinách zemřelo mnoho lidí. Čili záleží na tom, jaké máte vzdělání, ale to něco stojí. Je to hodně o penězích a hodně o osobní zodpovědnosti,“ zdůraznil epidemiolog. Češi si podle Smejkala myslí, že zdraví je zadarmo a školství berou také jako samozřejmost.

Na otázku, proč jsou Češi více vystrašení z pandemie covid-19 než Američané odpověděl epidemiolog, že je to tím, že Česká republika není země, která by se musela neustále potýkat s přírodními katastrofami jako jsou hurikány nebo zemětřesení. „Ta příroda je tolik nepřekvapuje a ten virus je přeci taky příroda. Život berou s větším nadhledem, my jsme hrozně vystrašení,“ míní Smejkal.

„Možná se mi to zdá, ale třeba Anglosasové obecně stojí ve frontách, prostě si zvykli, že na nějaké věci si musíte počkat, tak stojíte ve frontě. I ta epidemie v klidu přejde – ono to prostě nějak dopadne. Češi jsou hrozně roztěkaní, nervózní, už aby to bylo za námi, jak to, že je tady druhá vlna, proč musím stát tuhle dlouhou frontu. Jsme zvyklí, že všechno jde hned. Buďme trpělivější, oni ty věci trvají déle a život přináší jak velkou radost, tak kolikrát i velké katastrofy, ale to je život. Buďme trošku klidnější,“ radí epidemiolog.