Stát chce nahnat lidi k lékařům. Nepůjdete? Připlatíte si

— Autor: Sandra Olšanová / EuroZprávy.cz

Jen čtvrtina Čechů chodí na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Stát chce proto uzákonit, aby pacienti, který chodí na prohlídky pravidelně, platili nižší pojistné. Ministerstvo soudí, že by to mohlo zvýšit zájem o prevenci. Snížili by se finance na nákladné léčby nemocí, kterým se dá předcházet.