Česká pošta zveřejní, jak mají lidé prověřit doručené roušky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na webu České pošty budou zveřejněny informace o tom, jakým způsobem mají lidé prověřit, jestli byly roušky od státu při doručování poškozeny. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Pošta distribuovala roušky a respirátor lidem starším 60 let, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti.