Česká studie je nesmysl? S covid-19 přišlo do styku přes milion lidí, zpochybnil vakcinolog čísla vlády

Profesor epidemiologie a vakcinolog Jiří Beran v rozhovoru pro Interview Plus uvedl, že výzkumníci se měli zaměřit spíše na jiný parametr měření, než byl stanoven, protože studie neuvádí bezpříznakové prodělání nemoci COVID-19 a výzkumníci by došli k úplně jiným závěrům, protože až 30 % obyvatel mělo bezpříznakový průběh nemoci.

Podle Berana se měl výzkum zaměřit na celulární (buněčnou) imunitu, jako to bylo v případě stomatologů, kteří vyšetřili 400 osob a z toho 14 % lidí bylo pozitivních na protilátky, „To odpovídá realitě. Kdybych to měl vztáhnout na celou populaci, v tuto chvíli by to znamenalo, že je tady 1,4 milionu lidí, kteří byli v kontaktu s virem a nemusí se toho už obávat,“ uvedl vakcinolog.

Beran v rozhovoru reagoval i na oznámení vlády, že Česká republika vyvíjí vlastní vakcínu na COVID-19. „Jsem k tomu projektu skeptický,“ řekl a vysvětlil, že Česká republika se snaží o vývoj inaktivované vakcíny, která vede pouze k tomu, že se zvýší protilátky v těle. Podle Berana je zapotřebí, aby se vakcína vyvíjela na základě zvýšení buněčné imunity, která vyvíjí rafinovanější metody vyhledání a usmrcení patogenních organismů. Na tento princip funguje například vakcína proti ebole.

Druhý aspekt, kvůli kterému nemá vakcína naději na úspěch podle Berana, je výroba samotné vakcíny. „Nemáme kvalitní produkční linky, kde by se mohly vakcíny vyrábět, které mají schválenou dobrou výrobní praxi třeba Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ řekl Beran, ale podotkl, že metody, které se instituce při vývoji nové vakcíny naučí, můžou pomoci v budoucnosti v boji proti jiným virům.

Lékař David Nabarro, jeden ze šesti zvláštních vyslanců WHO, který má za úkol reagovat na pandemii COVID-19 uvedl pro CNN, že nemůžeme předpokládat, že se vakcína proti COVID-19 objeví a pokud se objeví, nevíme, zda bude účinná a bezpečná.

„Obavy jsou na místě,“ reagoval Beran na otázku, jestli s výrokem Nabarroa souhlasí a uvedl příklad s vakcínou proti Ebole, kdy Anthony Stephen Fauci, americký lékař a imunolog vyprávěl, že je již účinné očkování k dispozici, ale nakonec se ukázalo, že je to jen „svěcená voda“ než vakcína a vývoj nakonec trval velmi dlouho.