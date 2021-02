Česko a Slovensko mají v rámci střední Evropy nejvíce nových případů koronaviru

V Česku a na Slovensku se křivka zaoblila a má tendence jakoby růst, což není dobrá zpráva," uvedl Krajčí k vývoji epidemické situace ve střední Evropě.

Podle analýzy slovenského ministerstva zdravotnictví Česko zaznamenalo k pondělí za období předchozích dvou týdnů v přepočtu na 100.000 obyvatel s odstupem nejvíce nových případů infekce, a to 910. Na druhém místě skončilo Slovensko s hodnotou 410. Naproti tomu Maďarsko, Polsko a Rakousko měly ve sledovaném období od 178 do 213 nových případů koronaviru v přepočtu na 100.000 obyvatel.

Krajčí uvedl, že vláda premiéra Igora Matoviče by se měla zabývat tím, jak v praxi kontrolovat lidi, kteří přijíždějí do země ze zahraničí. Například při cestách z Česka na Slovensko se lidé až na výjimky musejí elektronicky registrovat a pokud nemají test na koronavirus, tak by v zemi pod Tatrami měli nastoupit do karantény a následně test absolvovat. Plošné kontroly na svých hranicích se svými sousedy z EU ale Slovensko nevykonává.

Slovenský ministr potvrdil dříve ohlášenou změnu očkovacího plánu země. Již od nadcházejícího víkendu bude proti covidu-19 očkováno postupně také 40.000 učitelů, jež zajišťují prezenční výuku na školách, a rovněž pracovníci v takzvané kritické infrastruktuře. Stávající pravidla počítala s tím, že po zdravotnících či klientech a zaměstnancích domovů seniorů budou očkování obyvatelé postupně podle věku, s upřednostněním starší generace. Od března pak země plánuje otevřít hromadná očkovací centra, kde budou lidé očkováni vakcínou od firmy AstraZeneca.