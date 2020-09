Česko bude mít do konce týdne 1969 dávek remdesiviru

Do Česka bylo dovezeno dalších 960 dávek léku remdesivir, který lékaři používají na těžké formy nemoci covid-19. Dalších 1009 dávek by mělo dorazit do konce týdne. Po dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).