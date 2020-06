Česko čekají další změny v nošení roušek. Úplné zrušení se zatím neplánuje

Roušky jsou jedním z nejkontroverznějších témat na pozadí pandemie koronaviru. Zpočátku se vědci nedokázali shodnout na tom, jestli pomáhají nebo ne, a i Světová zdravotnická organizace (WHO) k nim přehodnocovala stanovisko.

Problém spočíval v tom, že lidé s nimi neumí zacházet, a i v riziku, že nošení roušek může vyvolat falešný pocit bezpečí a že roušky samy o sobě bez doprovodných hygienických a karanténních opatření nejsou jedinou ochranou.

Nakonec WHO doporučila veřejnosti nosit látkové roušky v místech, kde je obtížné dodržovat odstup od ostatních lidí, jako jsou prostředky hromadné dopravy či obchody, a rovněž veřejnost nabádala, aby respirátory a profesionální roušky ponechala dostupné především pro zdravotníky.

Stejný názor zaujali i vědci na základě několika nových studií. Například jedna z posledních, studie britských univerzit v Cambridgi a Greenwichi v odborném žurnálu Proceedings of the Royal Society A, uvedla, že plošné nošení roušek spolu s omezením pohybu mohou snížit šíření koronaviru na kontrolovatelnou úroveň a také předejít dalším vlnám pandemie.

Ve všech modelech, které studie ke covidu-19 posuzovala, sníží rutinní používání roušek nejméně polovinou populace reprodukční číslo pod hodnotu jedné. Roušky tak mohou přispět ke kontrole budoucích koronavirových vln a umožnit přijmout mírnější karanténní opatření.

Na základě akademického výzkumu se také vydalo doporučení, jak by měly látkové roušky vypadat. Podle tohoto výzkumu WHO doporučila, aby se látkové masky skládaly nejméně ze tří vrstev různého materiálu - vnější vrstva odpuzující vodu, vnitřní by měla vodu naopak pohlcovat a střední vrstva sloužit jako filtr.

Roušky v Česku zůstávají. Zatím

Povinnost nosit roušky zavedla na počátku pandemie řada zemí. Česko bylo jedním ze států, které až na výjimky nařídilo obyvatelstvu povinné zakrytí úst a nosu na veřejnosti.

Ačkoliv pandemie ve světě neustává, v Česku se situaci podařilo dostat pod kontrolu, a vláda postupným uvolňováním restrikcí zbavila veřejnost povinnosti nosit roušku venku, za určitých podmínek v kanceláři apod.

Nyní v Česku platí nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy či v obchodech a dalších uzavřených prostorách nebo tam, kde lidé stojí pohromadě. A zatím není jisté, kdy dojde ke změně.

Ministerstvo zdravotnictví sice chystá od pondělí další uvolnění některých omezení, která měla bránit šíření koronavirové nákazy, povinnosti nosit roušky se ale nedotkne. O tom budou epidemiologové ještě příští týden jednat.

Úplné zrušení jejich nošení ale zatím není na pořadu dne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch novinářům oznámil, že se pravidla zmírní a existují místa, kde by je lidé mohli sundávat. Zůstane ale zřejmě povinné jejich nošení například v hromadné dopravě nebo tam, kde je vyšší riziko nákazy.

Podle Rastislava Maďara, koordinátora epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, se ale s rouškami definitivně jen tak nerozloučíme. Už dříve řekl, že kdyby se v jednom regionu situace výrazně zhoršila, bylo by možné nošení roušek lokálně zpřísnit.

Považuje navíc za velmi pravděpodobné, že na podzim a v zimním období se budou roušky opět používat, neboť se se předpokládá jak chřipková epidemie a nárůst dalších respiračních chorob, tak hrozí i další vlna koronaviru.