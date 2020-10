Česko eviduje 13 605 nových případů covidu, výrazně roste počet obětí epidemie

Přibylo 121 úmrtí lidí nakažených koronavirem na celkových 3078 od březnového začátku epidemie v zemi. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od 1. března, kdy se objevili v Česku první nakažení koronavirem, bylo potvrzeno celkem 323.673 případů covidu-19. Naprostá většina z celkového počtu případů byla zaznamenána za posledních několik týdnů. Jenom v říjnu testy zatím potvrdily nákazu u více než čtvrt milionu lidí. V posledních dvou týdnech přibývá většinou zhruba 12.000 až 15.000 případů denně.

Největší denní nárůst za celou dobu epidemie byl tento týden v úterý, a to o 15.663 případů. Rekordní jsou v současnosti i podíly potvrzených případů nákazy na počtu provedených testů, které se v posledních dnech pohybují většinou nad 33 procenty.

Výrazně rostou také počty hospitalizovaných a zemřelých. V nemocnicích bylo podle posledních údajů ke čtvrtku 7281 lidí s covidem-19, skoro o polovinu více než před týdnem. Z toho více než tisícovka pacientů byla ve vážném stavu. Množství úmrtí nakažených za den už deset dní v řadě nekleslo pod stovku. Ve čtvrtek byl zaznamenán dosud nejvyšší denní nárůst úmrtí od začátku epidemie, když zemřelo 171 lidí.

Nemocí covid-19 nyní v Česku trpí přes 183.000 lidí. U většiny z nich má nemoc lehký průběh. Podíl nemocných, kteří skončili v nemocnici, v říjnu mírně vzrostl, ale stále se pohybuje přibližně jen mezi čtyřmi a pěti procenty.

Nejvýrazněji v uplynulém týdnu vzrostlo množství nakažených na Benešovsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 1118 nových případů covidu-19 v přepočtu na 100.000 obyvatel. Nárůsty o více než tisícovku případů na 100.000 obyvatel se objevily ještě na Náchodsku a Přerovsku.

V pátek přibylo v Praze 1187 případů nemoci covid-19, tedy o pětinu méně než předchozí pátek. Je to také druhý nejnižší nárůst případů nákazy koronavirem v tomto týdnu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V říjnu zatím počty nakažených v Praze opakovaně rekordně stoupaly. Nejvyšší denní nárůst počtu nakažených byl ve městě ve čtvrtek 22. října, a to o 1714.

⚠️V Praze evidujeme za pátek 30.10.2020 / 1.187 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 30.10.2020 čísla 46.879, počet aktivních případů 22.839#hshmp #COVID19 #praha pic.twitter.com/r8qJPB47CP — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) October 31, 2020

Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo v Praze potvrzeno celkem 46.879 případů covidu-19. Více než polovina nakažených se již z nemoci vyléčila, covidem-19 nyní trpí 22.839 lidí. Zemřelo dosud 400 pacientů s covidem-19. Za pátek v Praze přibylo 11 mrtvých, což byl podobně jako u množství nových případů nemoci druhý nejnižší nárůst za týden.

V přepočtu na každých 100.000 obyvatel se v Praze objevilo za posledních sedm dní jenom zhruba 533 nově potvrzených případů covidu-19. Hlavní město tak patří k regionům s nižším nárůstem počtu případů nákazy. Nejvýrazněji v uplynulém týdnu přibylo nakažených na Benešovsku, a to přibližně 1118 na 100.000 obyvatel.

Nouzový stav a omezení pohybu lidí či otevírací doby obchodů v Česku kvůli epidemii covidu-19 potrvají zatím do 20. listopadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že vláda využila páteční souhlas Sněmovny a na mimořádném zasedání prodloužila stav nouze, který měl původně skončit 3. listopadu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) později na tiskové konferenci uvedl, že kabinet současně prodloužil i platnost opatření, která byla s trváním nouzového stavu svázaná.