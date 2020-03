Česko kvůli koronaviru zřídilo linku 1212. Má ulevit linkám 155 a 112

V Česku je nově dostupná bezplatná celostátní infolinka na telefonním čísle 1212. Ta má občanům poskytnout informace ohledně koronaviru a zároveň ulevit krizovým linkám 155 a 112. Na ty by lidé měli volat pouze v případě, kdy je ohrožen jejich život či zdraví.

Případů nákazy novým typem koronaviru v Česku přibývá čím dál rychleji, vláda proto odpoledne začala i jednat o možném vyhlášení karantény pro celé Česko. Od rána se v ČR počet nakažených zvýšil o 39 na 253, což je údaj k 18:00.

Lékařská komora doporučila lékařům, aby kontaktovali objednané pacienty a odložili plánované kontroly. Lékaři by ale podle komory neměli ordinace zavírat. Měli by zůstat k dispozici akutním pacientům. Respirátory chybějí také lékárníkům. Lékárnická komora vyzývá lidi, aby nechodili do lékáren s příznaky nachlazení, ale poslali za sebe někoho jiného. Lidé by měli kupovat jen nezbytné léky.

Zdravotníci i pracovníci v sociálních službách upozorňují na to, že mají stále nedostatek ochranných prostředků, jako jsou respirátory a roušky. Sdružení praktických lékařů doporučilo, aby lékaři v případě, že jim dojdou ochranné pomůcky, ordinace zavřeli a poskytovali lékařské konzultace jen telefonicky nebo on-line. Naproti tomu Stomatologická komora je proti uzavření ordinací soukromých zubařů. Bylo by podle ní likvidační. Zubaři mohou omezit provoz, budou brát míň pacientů, uvedla komora.