Česko nabídne tři nemocnice pro testy léku remdesivir. Účinek na covid-19 stále není jasný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výrobce experimentálního léku remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce. V České televizi (ČT) to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ke kolika lidem by se lék mohl dostat, zatím není jasné, dodal.