Česko opět atakuje rekord, do večera přibylo 1710 nakažených

To byl dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku května a zároveň to bylo poprvé, kdy přibylo víc než dva tisíce pozitivních testů za jeden den. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Za víc než půl roku od vypuknutí epidemie se v zemi potvrdil virus u 42.739 lidí. Aktuálně je 18.930 nakažených, většina má lehký průběh nemoci. Dál ale roste počet hospitalizovaných, kterých je nyní 413, to je o 25 víc než předchozí den. Pacientů v těžkém stavu je 91, o deset víc. Do statistik přibylo také šest obětí, z toho tři úmrtí připadají na dnešek. Celkem s covidem zemřelo 488 pacientů.

Kvůli neustále rostoucím počtu případů nákazy stát zavádí další plošná omezení týkající se nošení roušek ve třídách, omezení otevírací doby restaurací či konání vnitřních hromadných akcí.