Česko přispěje přes 300 milionů korun do fondu EU na vývoj vakcíny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko přispěje více než 305 miliony korun do evropského fondu, z něhož je financován vývoj a výzkum vakcíny proti nemoci covid-19. Vláda to na dnešním zasedání schválila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedl, že celkově mají členské státy Evropské unie přispět 750 milionů eur (20 miliard korun), Česká republika tak do fondu dá zhruba 1,5 procenta částky.