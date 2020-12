Česko se vrátí do čtvrtého stupně, školy v pátek skončí, zavřou restaurace

Ministerstvo školství prodlouží vánoční prázdniny, místo úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně systému PES. Studentům od středy skončí pracovní povinnost ve zdravotních a sociálních zařízeních.

Třetí stupeň platil od 3. prosince, otevřely se obchody, restaurace, služby a skončil zákaz nočního vycházení. "Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože si samozřejmě uvědomuje, jaký dopad to má na životy lidí," řekl Babiš. Počty nových případů podle něj stoupají i mezi seniory a reprodukční číslo je 1,2. "Při takovém trendu bychom skutečně riskovali ke konci měsíce možná až deset tisíc nakažených (denně)," dodal.

Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Místo v úterý 22. prosince půjdou žáci do škol naposledy v pátek 18. prosince. Do konce týdne zůstanou školy v režimu opatření podle třetího stupně systému PES. Mateřské a vysoké školy pak budou kvůli zhoršení epidemické situace příští pondělí a úterý fungovat podle přísnějšího stupně čtyři. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu," uvedla mluvčí. Rodiče podle ní budou moci po oba dny čerpat ošetřovné.

Vánoční prázdniny měly podle původní organizace školního roku začít ve středu 23. prosince a skončit v neděli 3. ledna. Žáci by se měli do lavic vrátit 4. ledna.

Studentům od středy skončí pracovní povinnost, rozhodla vláda

Studenti, pro které dosud platila pracovní povinnost ve zdravotních a sociálních zařízeních, se budou moci od středy naplno vrátit ke svému studiu. Vláda dnes schválila zrušení pracovní povinnosti i pro zbývající vysokoškoláky a středoškoláky, kterým v říjnu nařídila pomáhat s druhou vlnou epidemie covidu-19. ČTK to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Už minulý týden pracovní povinnost skončila medikům čtvrtého a pátého ročníku v oboru všeobecného lékařství. Dosud ale platila například pro studenty zubního lékařství, středoškolských zdravotnických oborů či oborů zaměřených na sociální péči.

"Pracovní povinnost všech zbývajících studentů, kteří byli zapojeni do pomoci ve zdravotních a sociálních službách, končí ve středu 16. prosince 2020. Posledním dnem, kdy se studenti budou na pomoci podílet, je tedy úterý 15. prosince. Všem studentům, kteří se do pomoci zapojili, chceme vyjádřit velké poděkování," uvedla Lednová.

Kabinet vyhlásil pracovní povinnost pro studenty 12. října. Na začátku listopadu povolaly kraje do nemocnic, kde chyběl personál kvůli covidu-19, téměř 800 mediků. Dalších více než 2100 studentů medicíny z osmi lékařských fakult se do zdravotnických zařízení zapojilo dobrovolně. Nastoupili například jako sanitáři nebo ošetřovatelé.

O zrušení pracovní povinnosti studentů všeobecného lékařství rozhodla vláda minulé pondělí, její rozhodnutí začalo platit ve čtvrtek. Pracovní povinnost se ale nadále týkala pátých ročníků zubařství či farmacie, posledních ročníků bakalářského a magisterského studia na vysoké škole nebo zdravotnických oborů na vyšších odborných a středních zdravotnických školách a všech ročníků zdravotnických navazujících magisterských programů a navazujícího magisterského programu jednooborová psychologie. V sociálních zařízeních musely vypomáhat vybrané ročníky středních, vyšších odborných i vysokých škol ze sociálních či některých pedagogických oborů.

Ke zrušení pracovní povinnosti studentů již dříve vládu vyzývala část opozice nebo Masarykova univerzita (MU), podle kterých už nebyla jejich pomoc nutná a bránila studentům v přípravě na zkoušky. Pracovní povinnost měla přednost i před účastí ve výuce, ze které byli pracující studenti omluveni. Rektor MU Martin Bareš v pátek uvedl, že předchozí rozhodnutí zrušit pracovní povinnost pouze medikům nepovažuje za správné a mělo by platit pro všechny studující.

Z podnětů krajských koordinátorů intenzivní péče podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) už minulý týden vyplynulo, že ve většině krajů v nemocnicích už studenti nejsou potřeba. Za výjimku označil kraj Karlovarský, kde výpadek po uvolnění mediků převzala armáda. Studenti, kteří v nemocnicích pracují dobrovolně nebo tam mají pracovní smlouvu, mohou v zařízeních zůstat.