Česko si vyjednalo navýšení dodávek vakcín, v lednu jich dorazí zhruba 320 tisíc

Aktualizováno 12:57 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko si v úterý vyjednalo navýšení dodávek vakcín proti covidu-19 o dalších 50.000. Celkem by do ČR mělo v lednu dorazit zhruba 320.000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která má zatím jako jediná registraci v EU. Po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).