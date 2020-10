Česko trasovat nezvládá. Čas na tvrdý lockdown, říká lékař

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Podle přednosty Kliniky infekčních chorob Masarykovy univerzity Petra Husy se Česko dostalo do fáze, kdy nakažené už není nikdo schopen dotrasovat. Podle něj to je čas na tvrdý lockdown, který by počet nakažených omezil.