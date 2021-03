Česko zvažuje prodloužení intervalu mezi dávkami vakcín

Podle vakcinologické společnosti může být odstup u očkovacích látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna až šest týdnů. V současné době je u Pfizeru druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneky by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se zatím k prodloužení intervalu stavěl rezervovaně. Minulý týden uvedl, že by se kvůli tomu muselo přeregistrovat 180.000 lidí. Smejkal ale o víkendu řekl, že by se úprava mohla týkat jen těch zájemců, kteří se budou k očkování teprve hlásit.

Tématem dnešního jednání by mohl být také návrh na několikadenní zastavení průmyslu v období Velikonoc. Smejkal, který je rovněž členem rady vlády, o víkendu řekl, že to rada možná doporučí. Podle Smejkala by velikonoční uzávěra mohla mít významný vliv na pokles počtu nakažených nemocí covid-19.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nutné o tom debatovat s tripartitou. Tu tvoří členové vlády, zaměstnavatelů a odborů. Uzávěru už před měsícem navrhly odbory, zaměstnavatelé s ní nesouhlasí.