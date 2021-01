Chebská nemocnice kvůli nakaženým uzavřela i porodnici. Selekce u nás neprobíhá, říká mluvčí

Krize nepolevuje a vše komplikuje úterní rezignace vedení Karlovarských krajských nemocnic. Nárůst koronavirových pacientů neustává, a tak jsou nemocnice v Karlovarském kraji přetížené. Situace je vážná především v chebské nemocnici. „Už více než týden se pohybujeme na hranici kapacit. Proto jsme udělali několik potřebných opatření. Restrukturalizovali jsme lůžka, o víkendu jsme vytvořili dalších pět intenzivních lůžek, které slouží covidovým pacientům,“ tvrdí vedoucí PR v Karlovarských krajských nemocnicích Vladislav Podracký. Chebské zdravotní zařízení tak získalo další kapacitu tím, že zavřelo chirurgickou jednotku intenzivní péče a tamní pacienty převážejí do Karlových Varů, případně do Sokolova.

Primářovo tvrzení zařízení interně prošetřuje

Rodičky personál transportuje rovněž do Karlových Varů. „Karlovarská porodnice je totiž největší v kraji, a tak má logicky pochopitelně rezervy. Po určitou dobu by měla vše zvládnout, pokud tedy nenastane nějaký baby boom, což neočekáváme. Do stejného ústavu přesouváme i ženy, u nichž je nutný akutní gynekologický výkon,“ přibližuje tiskový mluvčí. Lékaři a sestry z chebské porodnice posílí zdravotníky na ostatních odděleních. „A to nejen v částech, kde leží covidoví pacienti. Jejich péče je nutná i v dalších oborech,“ přibližuje.

Chebské zdravotní zařízení, které usilovně bojuje s rezervami, se stalo centrem celorepublikové pozornosti poté, co primář interního oddělení v chebské nemocnici Stanislav Adamec tvrdil, že tamní zdravotníci kvůli nedostatku lůžek už musejí selektovat pacienty, kteří půjdou na jednotku intenzivní péče. Jeho poznámka vyděsila celou zemi. Uvedl, že pro pětaosmdesátiletou ženu už nebyla postel na jednotce intenzivní péčí, a tak zůstala na standardním oddělení. Místo ní dostala lůžko na JIP třiapadesátiletá nakažená. „Nemocnice v Chebu nyní zahájila interní šetření, kdy bude nezávisle posouzena zdravotnická dokumentace pacientů, o nichž pan primář hovořil, a na základě studia bude patrné, zda došlo k nějakému pochybení na jakékoli straně. Pokud se zjistí, že k němu došlo, pak vedení nemocnice z celé kauzy vyvodí odpovídající důsledky,“ konstatuje expert na komunikaci, který dodává, že k žádné selekci v současné době nedochází. „Není k ní vůbec žádný důvod,“ uklidňuje obyvatele z okolí.

Podracký tvrdí, že chebská nemocnice nebyla v úterý dopoledne s lůžky pro covidové pacienty na limitu. V deset hodin byla tři volná místa na covidové části. Večer však oddělení už hlásilo plnou kapacitu. Proto probíhají převozy. „Převáželi jsme pacienty do Mariánských Lázní a Karlových Varů.“ Situace není příznivá ani v dalších nemocnicích Karlovarského kraje. „ Celkově jako Karlovarská krajská nemocnice máme k úternímu dopoledni 97 hospitalizovaných pacientů s covidem-19, přičemž třicet z nich bylo ve vážném stavu.“

Případný rozvoz nemocných s covidem-19 do sousedních německých zařízení by konkrétně chebské nemocnici dost ulevil. Podle České televize tamní obyvatelé sepsali petici, aby stát povolil převozy do Německa. „Konečné rozhodnutí je na kabinetu, nikoli na nás. Do vzdušné vzdálenosti od české hranice se nacházejí čtyři německá zdravotnická zařízení, respektive pět, ale páté slouží jako rehabilitační centrum, a tak nevíme, zda by bylo schopné obnovit znovu akutní provoz, který tam donedávna fungoval,“ míní mluvčí, jenž je původně báňským geologem.

Bývalý šéfredaktor Sokolovského deníku přiznává, že je citelný rozdíl převážet pacienta do dvaceti kilometrů vzdálené nemocnice v Německu anebo jej transportovat dvě stě kilometrů do jiného tuzemského zařízení, například v Praze. „Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že veškeré zahraniční transporty jsou administrativně i finančně poměrně náročné, a tak chápeme snahu ministerstva zdravotnictví především využívat české kapacity.“

Podracký však podotýká, že tím, jak počet nemocných narůstá, tak je otázkou, jak bude stát postupovat dále. Může zaktivizovat polní nemocnici v pražských Letňanech. „Ovšem netušíme, zda by kapacitně zvládla obsloužit celé Čechy. Na zmíněnou problematiku opravdu neumíme odpovědět, vše má v gesci stát.“ Veškerá případná jednání podle mluvčího se státem vede Karlovarský kraj, nikoli chebský ústav, neboť Karlovarská krajská nemocnice má v regionu další čtyři zdravotnická zařízení. „ Situace se tak týká i ostatních nemocnic, nejenom chebské. Ve zmíněném případu nejednáme separátně, ale kraj rokuje za všechny nemocnice.“

Techniku od Blatného nepotřebují, chybí odborné sestry

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nedávno v České televizi zmínil, že jeho resort je schopný poskytnout z polní nemocnice v pražských Letňanech několik dalších lůžek i plicních ventilátorů. „Jakoukoli pomoc samozřejmě vítáme. Nikdy totiž nevíte, jaká technika vám s prominutím klekne, ale primárně nepostrádáme přístroje.“ Nemocnice Cheb nyní nejvíce postrádá kvalifikované zdravotní sestry. „A to personál, který dokonale zná provoz na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a umí se v něm orientovat. Karlovarská krajská nemocnice má totiž k dispozici téměř šest desítek plicních ventilátorů, ale nemáme k nim kvalifikovanou obsluhu,“ přiznává pro EuroZprávy.cz současný korespondent německého deníku Freie Presse.

Chebská nemocnice proto zatím o zásilku z Letňan nepožádala, i když nabídkou nepohrdá a váží si jí. Podracký sám připouští, že určitě může nastat chvíle, kdy nemocnice bude potřebovat pomoci využít. „Nikdo totiž neumí predikovat, jak se situace s epidemií bude nadále vyvíjet. Nelze předem nic odhadnout. Jeden den je všechno v pohodě a druhý den vám odejde půlka systému. V současné chvíli je opravdu hlavním problémem nedostatek odborného zdravotního personálu, který má odpovídající vzdělání na urgentní provozy.“

Situace v chebské nemocnici je ohledně personální kapacity specifická, neboť město leží těsně u německých hranic. „A proto čerstvé absolventky zdravotních škol dávají přednost sousedním nabídkám. V tamních zařízení dostanou někdy až trojnásobek platu, který uchazečům můžeme nabídnout. Pak je jasné, co zvolí,“ praví ústa Karlovarských krajských nemocnic, která za ně už hovoří osmým rokem.

Podle něj se jedná se o systémovou věc, a tak se jí musí začít zabývat stát. Upozorňuje, že chebská nemocnice v této věci nic vymyslí a ani na to nemá kompetence. „Celou situaci bychom mohli řešit například umístěnkami, ale přece jenom žijeme ve svobodném a demokratickém státě, takže zmíněná varianta je nepoužitelná.“ Nejschůdnějším řešením by byla finanční motivace. „Pokud by chebská nemocnice dokázala například nabídnout dvojnásobnou mzdu než mají v Karlových Varech, potom věřím, že by k tak silnému exodu ze stran sester do Německa nedocházelo.“

Absenci personálu se v celém Karlovarském kraji snaží manažeři řešit oslovováním bývalých aktivních zdravotníků. „Nyní už jsou v penzi, ale mají cenné zkušenosti a znalosti. Pro chebské zařízení urgentně potřebujeme zajistit armádu, aby zde vypomohla,“ přeje si tiskový mluvčí Vladislav Podracký.