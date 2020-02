Chrání nás stát proti koronaviru dostatečně? V České televizi padla nepříjemná slova

To, že opatření kvůli koronaviru jsou dostatečná, tvrdí například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. S jeho slovy ale nesouhlasí místopředseda sněmovního zdravotního výboru Bohuslav Svoboda.

Ten považuje dosavadní kroky za nedostatečné. Obává se, že snaha o izolaci nákazy může přijít pozdě, a je třeba, aby se koronavirus do Česka vůbec nedostal.

"Riziko nové infekce je vždy větším rizikem než infekce, kterou známe, dovedeme s ní pracovat, proti ní očkovat a máme protilátky," dodal Svoboda.

Ministr je ale toho názoru, že Česko plní doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). "To, co jsme učinili – a nemyslím, že je to úplně málo – tak v tuto chvíli je to dostatečné," uvedl.

Svoboda ale tvrdí, že to nestačí. "Nákaza pravděpodobně má čtrnáct dnů, než musí manifestovat. To znamená, že lidé budou zdraví, ale už budou infekční. Z tohoto pohledu si myslím, že v této situaci, abychom zabránili epidemii nebo pandemii, musíme dělat víc," řekl v televizi.

Vojtěch ale situaci mírní. Česko je prý na krizový scénář připraveno a jsou nachystána lůžka určená pro případné pacienty."Zatím se v Evropě nebavíme o epidemii jako v Číně, jsou to jednotky případů, takže v tuto chvíli je to dostatečné," dodal Vojtěch.