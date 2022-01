Chřipka je zatím v Česku ojedinělá, jasno o epidemii bude za dva týdny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Chřipka se zatím v ČR vyskytuje jen ojediněle. Jasněji o případné letošní chřipkové epidemii by mělo být zhruba do dvou týdnů. Na dotaz ČTK to dnes uvedl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jan Kynčl.