Chystá se změna zákona: Za péči o pacienty s covid-19 bude odměna

"Chystáme změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ten chceme předložit na vládu do dvou týdnů tak, aby v týdnu od 25. května šel do Sněmovny ve stavu legislativní nouze," řekl Vojtěch. "Na základě toho vydáme kompenzační vyhlášku, která zohlední sníženou produkci nemocnic. Chceme, aby nikdo na tom nebyl bit, aby poskytovatelé, kteří se starali o covidové pacienty, měli určitou bonifikaci, protože s tím stávající úhradová vyhláška nepočítala," vysvětlil.

Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo koncem dubna státní nemocnice, aby daly zdravotníkům mimořádné odměny. Za odběry vzorků až 1500 korun za hodinu, ostatním pečujícím o pacienty s nemocí covid-19 mezi 100 až 500 korun za hodinu podle rizikovosti práce. Odbory to kritizovaly a uvedly, že by ministerstvo mělo přidat peníze na odměny zdravotníků i v regionech, tedy v nemocnicích zřizovaných kraji, městy nebo soukromníky. Ministr dnes uvedl, že odměny by měly svým lékařům přiznat i jiní zřizovatelé než stát; měly by na to mít dost peněz z úhrad od pojišťoven.

"Vydal jsem pokyn našim nemocnicím, které zřizuje ministerstvo zdravotnictví. U ostatních nemocnic se to bude muset řešit skrze úhradovou vyhlášku, ministerstvo samo nedisponuje finančními prostředky. Proto budeme muset udělat změnu úhradové vyhlášky," řekl ministr. Lékaři například v krajských nemocnicích ale kvůli odměnám nemusejí čekat na tuto změnu, měli by peníze dostat již nyní, protože nemocnice na to podle Vojtěcha peníze z úhrad mají.

Zdravotní pojišťovny už v březnu deklarovaly, že nemocnicím nechají původní výši záloh i v případě, že v době epidemie ošetřily méně pacientů, a nebudou vyžadovat jejich vracení. Zdravotnictví mělo mít letos s dispozici asi 350 miliard korun, zhruba polovina jde do nemocnic. Ministerstvo odhadlo, že schodek veřejného zdravotního pojištění bude letos zhruba 40 miliard. Pojišťovny ho dorovnají z rezerv z minulých let.

Z celkových 60.328 lůžek ve 194 nemocnicích je akutní péče poskytovaná na zhruba 48.000 lůžkách. Kraje zřizují asi 38 procent lůžek akutní a následné péče, města necelých osm procent. Ve státem řízených nemocnicích pracuje asi 20 procent z celkem zhruba 50.000 lékařů a zubařů a téměř 25 procent nelékařských zdravotníků. Dalších 20 procent lékařů a 29 procent zdravotníků pracuje v krajských nemocnicích.