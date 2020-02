Číňané čelí diskriminaci a média šíří paniku. U Jílkové se diskutovalo o koronaviru

Najít odpovědi na tyto otázky se pokoušeli Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví (ANO), Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a člen Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR, Rastislav Maďar, epidemiolog z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Barbora Macková, vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu ČR a Jiří Hudeček, sinolog z Katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Moderátorka Jílková se zeptala poslance Válka, proč nevěří oficiálním datům z Číny. Připomněla, že ke čtvrtečnímu ránu bylo koronavirem infikováno cca 28 tisíc lidí, a 563 zemřelo. Válek poukázal na to, že Čína je totalitním a komunistickým režimem, pro nějž jsou typické sklony k modifikaci informací. Zmínil například dezinformace a zlehčování vážnosti havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Nedokáže si například vysvětlit, proč do Číny nebyly dosud puštěny zdravotnické organizace Červený kříž a Lékaři bez hranic.

Sinolog Hudeček dal Válkovi za pravdu, že si Čína velmi pečlivě kontroluje, koho na své území pustí, ať už se jedná o lékaře nebo novináře. Jílková vysvětlila, že poměr mezi počtem nakažených Číňanů a celkovým počtem obyvatel Číny je velmi zanedbatelný. I tak ale vyzvala ministra Vojtěcha, aby se vyjádřil, zda situace opravdu není vážnější, než se na první pohled zdá. Ten se odvolával na závěry Světové zdravotnické organizace (WHO), jejíž experti jsou ve Wuchanu, a monitorují tamní stav. Hudeček ale zpochybnil objektivitu WHO, která je z velké části financovaná právě režimy jako je Čína.

Epidemiolog Maďar se pokusil diskuzi odpolitizoval a vyjádřil obdiv k Číně, která o epidemii koronaviru informovala s předstihem na rozdíl od Jižní Koreji, která informaci o MERS vypustila až po sedmi měsících od prvních infekcí. Macková vysvětlila, že během inkubační doby může nakažený přenést virus na až tři lidi, a že záleží na tom, v jakém kontaktu jsme s dotyčnou osobou. Hygienička Gottvaldová potvrdila, že doba mezi nákazou a prvními symptomy opravdu činí 14 dní. K případu nakažené ženy v Bavorsku řekla, že byla s infikovanou osobu v jedné uzavřené místnosti, a že se rozhodně nemusíme bát náhodného přenosu.

Přenáší koronavirus netopýři? Vystresovaná zvířata na čínských tržištích

Jílková se zeptala odborníků, zda koronavirus opravdu pochází z netopýrů. Maďar jí to nepotvrdil, ale řekl, že tam existuje určitá genetická shoda. Poté, co se debata stočila k videím o smažených netopýrech, se dostali ke slovu i zástupci Číňanů. Wang, který dostal příležitost se vyjádřit k hojně diskutovanému tématu konzumace netopýrů a hadů v Číně, řekl, že čínská kuchyně je velmi pestrá, a že on sám se nikdy s něčím takovým nesetkal. Mluvilo se pak o tom, zda záběry nebyly zfalšované.

Hudeček vysvětlil, že se na čínských trzích nejvíc prodávají převážně mořské plody. Jílková pak odcitovala slova ředitele ZOO Bobka, podle něhož jsou zvířata na některých trzích v Číně vystresovaná, že je na nich často všude cítit krev, moč a výkaly. Hovořilo se v této souvislosti i o hygienických podmínkách a o schopnosti Číny epidemii zvládnout. Gottvaldová vysvětlila, že dotčený trh, z něhož se koronavirus začal šířit, byl zavřen a vydezinfikován. Příčinu toho, že se nemoc rychle šíří shledává v existenci dalších problematických míst.

Když se začalo hovořit o potenciálním nebezpečí pro Česko, ubezpečil Vojtěch veřejnost, že jsou u nás jiné podmínky, a že u nás nešíří žádná větší epidemie. Jediné riziko spatřuje v možné mutaci viru. Následně se diskuze stočila k infikovaným kočkám a balíkům z Číny. Maďar vyloučil, že by něco takového hrozilo. Veterináři jsou doslova zahlceni otázkami na toto téma. Macková řekla, že viry jsou mikroorganismy, které pro své množení potřebují kompletní buňku. Tím se liší od bakterií. Pán z publika pochválil Čínu za její postup a kritizoval premiéra Babiše, že odmítl poskytnout Číně humanitární pomoc.

Nedostatek roušek v Česku

Vojtěch Babiše hájil tím, že Česko nemá dostatek roušek, o které byl zájem, a že pomoc Číně spatřuje ve spolupráci s WHO. Jílková nicméně připomněla, že poptávka po rouškách v Číně značně převyšuje nabídku, a že lidé mají často tendenci si je prát. Zástupce veřejnosti čínského původu řekl, že média celý problém často zveličují, a že situace není zas až tak hrozná. Postěžoval si také na diskriminaci Číňanů v některých evropských zemích. On sám s tím ale zkušenosti nemá. Kromě boje s koronavirem by se rád zaměřil i na předsudky a rasismus. Nelíbilo se mu, že jedna vietnamská restaurace odmítala obsluhovat čínské hosty.

Jílková se zeptala Vojtěcha, zda celá kauza koronaviru není pouhou záminku pro izolaci Číny. Ten to vyloučil. Potvrdil mimo jiné, že se také chystá schůzka ministrů zdravotnictví zemí EU. Maďar hájil omezování letů kvůli agresivitě koronaviru a dlouhé inkubační době, kdy nakažený ještě nevykazuje žádné symptomy, ale už je infekční. Válek by řešení spatřoval v monitoringu cest do Číny. Vojtěch řekl, že lety do Číny jsou rizikové, ale že mu respirátory a roušky přijdou zbytečné. Jílková oznámila konec debaty a téma příštího týdne, jímž budou tresty za týrání zvířat.