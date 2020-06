Česko stále čelí první fázi epidemie. Expert nastínil scénáře pro případ druhé vlny

V současné době je epicentrem nákazy Latinská Amerika, která zaznamenává dramatický nárůst. Evropa místo toho vykazuje spíše pokles. "Virus se dostává do takzvaně imunitně naivní populace a do zemí, které nejsou připraveny ani medicínsky, ani co se týče terapie, ani testování," objasnil Konvalinka ve svém rozhovoru pro Český rozhlas.

Přestože se v poslední době setkáváme s navýšením jak v Česku, tak i na nejméně zasaženém Slovensku, není se podle biochemika třeba obávat cest mezi oběma dříve spojenými národy.

Lockdown zabírá, ale je příliš nákladný, a to nejen finančně

Konvalinka vyjádřil obavy z případného nekoordinovaného zavírání hranic, pokud by SARS-CoV-2 zmutoval a byl ještě virulentnější s tím, že následný postup by pak byl na politicích.

Ti právě musejí zvážit všechna pro a proti, neboť se ukázalo, že lockdown neboli vypnutí ekonomiky z medicínského hlediska sklízí své ovoce, ale má své vedlejší dopady, a to nejen finanční, nýbrž i sociální a společenské. "Cena je vysoká," varoval.

Biochemik zároveň také varuje před velkými finančními mezerami ve zdravotnictví. „Když hovoříme o finančních a ekonomických ztrátách, týká se to i zdravotnictví a tím opět lidských životů. V obou případech jde tedy o životy a je potřeba porovnat, kde jsou ty ztráty větší," konstatoval, že útlum ekonomiky poškozuje i zdravotnictví.

Konvalinka by uvítal, kdyby se současná klidová situace využila na přípravu na možnou další vlnu pandemie covid-19. Investovat by se podle něj mělo do screeningu, testovacích kapacit a hygieny. „Koupili jsme si nějaký čas a musíme ho využít,“ dokončil.