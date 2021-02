Co s lidmi, kteří se budou bránit testování? Pomoci může zákon i opatření

HK ČR podle něj chápe testování v podnicích jako mimořádný krok, a proto by mělo být časově omezené na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s vysokým výskytem onemocnění. "V této mimořádné situaci jsou podnikatelé připraveni pomoci, je nezbytné ale také připomenout, že testování má prioritně organizovat stát, výdaje zaměstnavatelů by měly být plně kompenzovány," uvedl mluvčí.

Podle něj nejde jen o zabezpečení logistiky a průběhu testování v podnicích, ale také o výdaje spojené s nakládáním s potenciálně infekčním odpadem. "Podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba," řekl Diro.

Plošné testování bez účasti zdravotníků začne ve firmách v pondělí. Stát bude přispívat 60 korun na test, maximálně bude dotovat čtyři testy na zaměstnance nebo živnostníka měsíčně. Testy si budou moci podniky koupit jen od schválených výrobců. Po skončení měsíce testování vyúčtují zdravotní pojišťovně. Po první dobrovolné fázi bude systém povinný.

Odborový předák Josef Středula v pátek uvedl, že zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit a povinné testování by měl upravit zákon. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nyní podle informací ČTK hledá možnosti pro závazné testování. Jednou z cest by mohlo být mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. MPO odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Náklady by činily asi 450 milionů korun.

"Hospodářská komora se v těchto dnech snaží zaměstnavatelům zabezpečit dodávky antigenních testů. Ze svého rezervního fondu ochranných pomůcek v Pelhřimově už začala uvolňovat antigenní testy pro potřeby zaměstnanců podniků. V rezervách má připraveno okolo 500.000 testů, dnes a v neděli jedná s dodavateli o výrazném navýšení skladových zásob a urychlení dodávek pro potřeby zaměstnanců firem," uvedl Diro.

Zaměstnavatelé se podle něj od rána seznamují s novými mimořádnými opatřeními platnými od pondělí 1. března a během víkendu přes e-mail nebo telefonicky kontaktují zaměstnance. "Vystavují jim potvrzení pro cesty do zaměstnání při překročení hranice okresu, domlouvají směny - od pondělka nebudou v provozech často rodiče dětí," dodal Diro.