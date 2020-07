Covid-19 se v domově důchodců v Černožicích nešíří, prokázalo druhé kolo testů

Před týdnem vyšel pozitivní test jedné zaměstnankyni domova seniorů. První kolo testování se uskutečnilo v pondělí 27. července, tehdy se týkalo 83 zaměstnanců a stovky klientů.

"Druhá vlna testování v domově důchodců v Černožicích neprokázala další šíření koronaviru. Testy 100 klientů a 73 zaměstnanců jsou negativní na covid-19," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Výsledek druhého čtvrtečního testování 100 klientů a 73 zaměstnanců Domova důchodců v Černožicích (HK): žádný nový nemocný. @hkregion https://t.co/fPliVhe1EX — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) July 31, 2020

Nemoc byla u zaměstnankyně, která se vrátila z Ukrajiny, prokázána v pátek 24. července večer. Šlo o první potvrzený případ covidu-19 v krajských domovech pro seniory. U ošetřovatelky bylo onemocnění zjištěno náhodou. Žádné příznaky nepociťovala, nechala se testovat kvůli tomu, že nákaza se objevila u jejího manžela.

Přestože v Královéhradeckém v posledních dnech počty potvrzených nákaz koronavirem rostou, region nadále patří v ČR k těm s nejnižším výskytem nákazy. V Královéhradeckém kraji bylo dosud zjištěno 55,11 případu nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. Lépe na tom byl dnes v ČR už jen Jihočeský kraj, kde měli 51,39 případu na 100.000 obyvatel, vyplynulo z dnešních údajů ministerstva zdravotnictví.

Šíření koronaviru na královéhradeckém magistrátu testy provedené ve čtvrtek neprokázaly. Šest zaměstnanců úřadu, včetně náměstka primátora pro investice Jiřího Bláhy (ODS), jsou i nadále v preventivní karanténě. ČTK to dnes řekla mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová. Šestice lidí z radnice se setkala se zaměstnankyní hradeckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, u které byl později potvrzen covid-19. Magistrát je v provozu bez omezení.

"Všichni nastoupili do karantény bezprostředně poté, co byli informování krajskou hygienickou stanicí a hned druhý den absolvovali testy. Jejich výsledky jsou naštěstí negativní. V karanténě ale budou muset ještě zůstat zhruba do konce příštího týdne, kdy budou také provedeny druhé testy," uvedl primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Do práce se budou moci vrátit až poté, co budou negativní i druhé testy.

Pracoviště náměstka a dalších pěti zaměstnanců jsou vydezinfikovány a zaměstnanci magistrátu dostali doporučení, aby dodržovali přísnější hygienická pravidla.

"Z hlediska dalších případných opatření je rozhodující stanovisko Krajské hygienické stanice, kterým se magistrát města bude řídit. Provoz ale v tuto chvíli zůstává neomezen," uvedla tajemnice magistrátu Markéta Bartušová.

Tento týden byl potvrzen koronavirus také u vedoucího jednoho z oddělení odboru dopravy královéhradeckého krajského úřadu. Nenakazil se na úřadě. Patnáct zaměstnanců krajského úřadu, kteří s ním přišli do kontaktu, podstoupilo testy ve středu, také u nich se nákaza nepotvrdila. Další testování v jejich případě proběhne při ukončování karantény, tedy na konci příštího týdne.

Krajský úřad funguje v normálním režimu. Do odvolání platí pouze mimořádné opatření, které například preferuje písemný či telefonický kontakt zaměstnanců kraje s lidmi zvenku před osobním setkáním. Osobní kontakt ale opatření nezakazuje, sdělili zástupci hejtmanství.

Koronavirus byl v Královéhradeckém kraji potvrzen také v některých dalších institucích a firmách. Šlo ale pouze o jednotlivce, nebylo zaznamenáno plošné šíření.